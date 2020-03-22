Землетрясение в Хорватии: появились фото последствий стихии

Новости мира:В результате мощного землетрясения в районе Загреба погиб 15-летний подросток, ранены десятки людей.

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло близ столицы Хорватии в воскресенье рано утром, погиб 15-летний подросток, сообщают хорватские СМИ.

Подземные толчки произошли в районе 6:00 по местному времени (7:00 по Киеву). Эпицентр располагался в семи километрах от Загреба.

В Загребе землетрясение вызвало повреждения одного из шпилей главного кафедрального собора Хорватии. В частности, упала часть верхушки его южной башни. Собор был восстановлен после его разрушения в результате землетрясения 1880 года.

Также стихия наделала немало вреда зданиям и автотранспорту, а люди в панике выбежали в одеялах на улицу. В некоторых районах города не было электричества и воды. Во время мощных толчков с крыш домов летела черепица, обломки стен и бетонных плит падали на припаркованные автомобили.

Ранее сообщалось, что по данным европейского сейсмологического агентства EMSC, магнитуда землетрясения составила 5,3 и задела большую территорию к северу от Загреба. Эпицентр находился в 7 километрах от столицы страны на глубине 10 километров.

Почувствовали толчки и в других странах: Боснии и Герцеговине, Хорватии, Венгрии, Словении и Австрии.

Напомним, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. На три часа ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 20:24 по местному времени в Румынии в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны).

В Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии. Толчки ощущались в Бухаресте, Молдове и Одесской области Украины.