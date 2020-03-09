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В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение

В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение
14:12 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:На территории Румынии произошло землетрясение, толчки которого ощутили жители Одесской области.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 20:24 по местному времени в Румынии в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Подземный толчок был зарегистрирован на глубине 131 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

В Румынии произошло еще одно землетрясение

Напомним, в Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии. Толчки ощущались в Бухаресте, Молдове и Одесской области Украины.

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Землетрясение, Одесская область, Вранча, Землетрясение в Румынии.
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