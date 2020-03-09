В Румынии у границы с Украиной произошло землетрясение

Новости Украины:На территории Румынии произошло землетрясение, толчки которого ощутили жители Одесской области.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 20:24 по местному времени в Румынии в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны). Об этом сообщил Национальный институт физики Земли.

Подземный толчок был зарегистрирован на глубине 131 км. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.

Напомним, в Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии. Толчки ощущались в Бухаресте, Молдове и Одесской области Украины.