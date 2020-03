В Хорватии произошло два мощных землетрясения, поврежден главный собор

Утром 22 марта в столице Хорватии Загребе произошло два землетрясения с получасовым интервалом. Пострадали здания в столице, авто и знаменитый Загребский собор.

Первое сильное землетрясение силой 5,3 балла разбудило жителей Загреба в 6:24 вечера. Оно длилось несколько секунд и сильно повредило здания, сообщает хорватское издание HRT.

Уже через пол часа, в 7:01 в Загребе произошло новое землетрясение, которое длилось несколько меньше, чем первое.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, оно составляло 5,0 балла с эпицентром в 10 километрах к северу от Загреба или в двух километрах к юго-востоку от Кашин на глубине пяти километров.

#Croatia Hit by 6.0-Magnitude Earthquake

According to preliminary reports, the tremor hit north of Zagreb - the country's capital and largest city. At the moment, there is no official information about casualties or major damage, inflicted by the quake.#Earthquake #TMTV pic.twitter.com/Ekmms8amkb