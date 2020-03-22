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В Хорватии произошло два мощных землетрясения, поврежден главный собор

В Хорватии произошло два мощных землетрясения, поврежден главный собор
11:09 Сегодня Телеграф УНН Фото: Твиттер

Новости мира:В хорватской столице Загребе произошло два землетрясения, в результате которых есть разрушения в центре города.

Утром 22 марта в столице Хорватии Загребе произошло два землетрясения с получасовым интервалом. Пострадали здания в столице, авто и знаменитый Загребский собор.

Первое сильное землетрясение силой 5,3 балла разбудило жителей Загреба в 6:24 вечера. Оно длилось несколько секунд и сильно повредило здания, сообщает хорватское издание HRT.

Уже через пол часа, в 7:01 в Загребе произошло новое землетрясение, которое длилось несколько меньше, чем первое.

По данным Европейского средиземноморского сейсмологического центра, оно составляло 5,0 балла с эпицентром в 10 километрах к северу от Загреба или в двух километрах к юго-востоку от Кашин на глубине пяти километров.

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По предварительным данным, жертв нет. Очевидцы сообщают о серьезных повреждениях в Загребе, на некоторых улицах образовались завалы из кирпичей, осыпавшихся с пострадавших зданий. В некоторых частях города исчезла электроэнергия и свет. Последствия землетрясений устраняют коммунальные службы города.

Напомним, в Греции произошло землетрясение силой 5,6 балла по шкале Рихтера. Эпицентр находился в 14 километрах к северо-востоку от города Парга, а очаг располагался в 10 км под землей. На три часа ранее там произошло землетрясение силой 4,3 балла по шкале Рихтера.

Землетрясение магнитудой 4,2 произошло в воскресенье в 20:24 по местному времени в Румынии в сейсмической зоне Вранча (уезде Бузэу на востоке страны).

В Румынии в октябре произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, подземные толчки также почувствовали в Украине, Молдове и Болгарии. Толчки ощущались в Бухаресте, Молдове и Одесской области Украины.

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