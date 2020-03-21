Земная стихия: В греции произошло мощное землетрясение

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, обрушились несколько домов.
Об этом сообщает Greek Reporter.
"Несколько зданий обрушились в результате землетрясения магнитудой 5,6 в северо-западной Греции утром в субботу", - говорится в сообщении.
Толчки произошли в 2:49 по местному времени с эпицентром в 14 км от города Парга на глубине 10 км.
О жертвах или раненых не сообщается.
Как отмечается, за 12 минут до полуночи там произошло землетрясение магнитудой 4,3.
Землетрясение ощущалось на всей территории северо-запада Греции.
Напомним:
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