Земная стихия: В греции произошло мощное землетрясение

Новости мира:В Греции власти заявили о произошедшем накануне сильном землетрясении, в результате которого обрушились несколько домов.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, обрушились несколько домов.

Об этом сообщает Greek Reporter.

"Несколько зданий обрушились в результате землетрясения магнитудой 5,6 в северо-западной Греции утром в субботу", - говорится в сообщении.

Толчки произошли в 2:49 по местному времени с эпицентром в 14 км от города Парга на глубине 10 км.

О жертвах или раненых не сообщается.

Как отмечается, за 12 минут до полуночи там произошло землетрясение магнитудой 4,3.

Землетрясение ощущалось на всей территории северо-запада Греции.

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