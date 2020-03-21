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Земная стихия: В греции произошло мощное землетрясение

Земная стихия: В греции произошло мощное землетрясение
13:15 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: twitter

Новости мира:В Греции власти заявили о произошедшем накануне сильном землетрясении, в результате которого обрушились несколько домов.

В Греции произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, обрушились несколько домов.

Об этом сообщает Greek Reporter.

"Несколько зданий обрушились в результате землетрясения магнитудой 5,6 в северо-западной Греции утром в субботу", - говорится в сообщении.

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Толчки произошли в 2:49 по местному времени с эпицентром в 14 км от города Парга на глубине 10 км.

 

О жертвах или раненых не сообщается. 

Как отмечается, за 12 минут до полуночи там произошло землетрясение магнитудой 4,3. 

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Землетрясение ощущалось на всей территории северо-запада Греции.

Напомним:

Президент США Дональд Трамп объявил о намерении применить чрезвычайные военные полномочия, в частности, для помощи отдельным штатам и усиления координации в ответ на угрозы распространения коронавируса Covid-19.

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Все по теме:

Греция, Стихия, Катастрофа, Пострадавшие, Стихийное бедствие.
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