В Британии закрыли все рестораны и пабы

Новости мира:В связи с коронавирусом, в Великобритании закрыли все развлекательные заведения.

Кафе, пабы, рестораны и спортзалы в Великобритании закрыты с вечера пятницы по распоряжению главы правительства страны Бориса Джонсона, сообщает британская пресса.

"Мы проинформировали кафе, пабы, бары и рестораны о необходимости закрыться сегодня вечером и не открываться завтра", - сказал Джонсон на пресс-конференции, отметив, что эта мера касается также и ночных клубов, кинотеатров и спортзалов.

"Мы хотели бы, чтобы вы оставались дома для того, чтобы спасти жизни", - обратился британский премьер к жителям страны.

Об этих мерах объявлено на фоне самого резкого роста смертей вследствие заражения коронавирусом за сутки в Великобритании. Количество заражений в стране превышает 3,2 тыс., число скончавшихся заражённых этим вирусом достигло 167.

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