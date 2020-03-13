В Британии коронавирусом инфицировались почти 800 человек

Новости мира:В Великобритании почти 800 человек заболели коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в Великобритании достигло 798, сообщает в пятницу министерство здравоохранения Великобритании.

Это на 208 случаев больше, чем днем ранее.

Всего анализы на коронавирус сдали уже более 32,7 тыс. человек, у 31,9 тыс. анализы показали отрицательный результат.

10 человек скончались от последствий заражения коронавирусом.

Советник британского правительства по научным вопросам Патрик Валленс ранее на этой неделе заявил, что в Великобритании коронавирусом COVID-19 могут быть заражены до 10 тыс. человек.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, говоря накануне про коронавирус, также указал, что количество случаев заражения в Великобритании может быть "намного выше", чем число подтвержденных случаев на данный момент.

Джонсон обратился к гражданам Великобритании и заявил, что "многие семьи безвременно потеряют любимых" из-за коронавируса.

В четверг британское министерство здравоохранения призвало граждан Великобритании с высокой температурой и кашлем не ходить на работу и не пользоваться общественным транспортом.