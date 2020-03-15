Майк Пенс: Штаты закрывают границу для британцев

Новости мира:США заявили о запрете на въезд гражданам Великобритании и Ирландии.

В рамках борьбы с распространением коронавируса США устанавливают запрет на въезд в страну для граждан Великобритании и Ирландии.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на вице-президента США Майка Пенса.

«США собираются расширить запрет на въезд из Европы на граждан Великобритании и Ирландии», - говорится в сообщении.

Как отмечается, по словам Пенса, запрет вступит в силу с понедельника, 16 марта.

Пенс также объявил, что каждого американца, возвращающегося в страну, бесплатно протестируют на коронавирус.

В субботу вступил в силу запрет на въезд в США гражданам 26 стран Евросоюза.

По последним данным, которые приводит BBC, в США подтверждено 2488 случаев заболевания COVID-19, 51 человек умер.

Напоминаем, врач Белого дома Шон Конли заявил, что у Дональда Трампа нет симптомов заражения коронавирусом. По словам медика, президенту США карантин не нужен, несмотря на подтвержденные случаи коронавируса у людей, с которыми накануне контактировал американский лидер.