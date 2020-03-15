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Всех пожилых людей отправят на карантин: Британия готовит радикальные меры

Всех пожилых людей отправят на карантин: Британия готовит радикальные меры
15:47 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости мира:Британия отправит на карантин всех жителей, старше 70 лет.

Правительство Британии планирует на месяцы закрыть на карантин всех жителей, старше 70 лет.

Как заявил министр здравоохранения Мэтт Хэнкок, официальное решение властей об этом будет объявлено в ближайшие недели, сообщает ВВС.

Согласно плану правительства, британцам старше 70 лет нельзя будет выходить из дома в течение длительного периода времени, чтобы защититься от коронавируса. Также будет запрещено принимать посетителей, а еду и медикаменты им будут доставлять до двери.

Общее число подтвержденных случаев коронавируса в Британии по данным на субботу, 15 марта, составляло 1140, почти 38 тысяч человек были протестированы. Анализы на коронавирус пока берут только у пациентов больниц.

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Премьер-министр Борис Джонсон намерен призвать британские компании производить больше аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования как можно быстрее, чтобы помочь Национальной службе здравоохранения справиться с эпидемией.

Кроме того, власти арендуют тысячи коек в частных больницах, если это будет необходимо.

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Как сообщалось ранее, по состоянию на утро 15 марта в мире зафиксировано 156 399 случаев заболевания коронавирусом COVID-19 - более чем на 10 тысяч больше, чем за предыдущие сутки. 73 тысяч 968 человек выздоровели, а 5 тысяч 833 - скончались.

Больше всего от вируса пострадали Китай (80 995 случаев), Италия (21 тысяча 157 случаев) и Иран (12 тысяч 729). В Италии за сутки зафиксировано более 3 тысяч новых случаев заболевания.

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Великобритания, Пандемия, Коронавирус.
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