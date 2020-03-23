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Коронавирус в США: врач предупредил об ухудшении ситуации

Коронавирус в США: врач предупредил об ухудшении ситуации
16:06 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости мира:По словам главного хирурга Штатов, ситуация с коронавирусом в США на этой неделе будет ухудшаться.

Ситуация с распространением в США коронавируса COVID-19 на этой неделе не будет демонстрировать положительную динамику, заявил телеканалу NBC главный хирург США Джером Адамс.

"Я хочу, чтобы Америка понимала - на этой неделе станет плохо", - сказал он.

При этом он напомнил, что некоторые из граждан страны, несмотря на опасность вируса, не соблюдают как следует социальное дистанцирование.

В США впервые коронавирусом заболел сенатор

"Вот так и происходит распространение (COVID-19 - ред.). Так что нам действительно, в самом деле нужно, чтобы все оставались по домам", - добавил он.

По последним данным, общее число подтвержденных заражений на территории США выросло до 35,070 тыс. Известно о 458 летальных исходах. По количеству заболевших Соединенные Штаты находятся на третьем месте в мире.

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США, Вирус, Пандемия, Коронавирус, Covid-19, Джером Адамс.
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