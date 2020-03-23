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В США впервые коронавирусом заболел сенатор

В США впервые коронавирусом заболел сенатор
11:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости мира:Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, став первым сенатором США, чей тест дал позитивный результат.

В США впервые диагностировали коронавирус Covid-19 у сенатора - республиканца Рэнда Пола. Об этом говорится в его Twitter.

"У сенатора Рэнда Пола оказалась положительной реакция на Covid-19. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине", - говорится в заявлении.

Как отмечается, у Пола, сенатора от штата Кентукки, нет симптомов заболевания - его проверили учитывая большое количество путешествий. Ему также не было известно о прямом контакте с инфицированным человеком.

После окончания карантина сенатор ожидает вернуться на работу. Десять дней назад его офис в Вашингтоне перешел на дистанционную работу, поэтому практически ни один сотрудник не контактировал с сенатором Рэндом Полом.

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По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных на коронавирус Covid-19 составляет 339 710, из них более 99 тысяч человек выздоровели, 14 704 человека умерли.

В США зафиксировано более 35 тыс. инфицированных коронавирусом, 457 человек умерло.

Напомним: 

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США, Кентукки, Коронавирус, Рэнд Пол, Covid-19.
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