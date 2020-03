В США впервые коронавирусом заболел сенатор

В США впервые диагностировали коронавирус Covid-19 у сенатора - республиканца Рэнда Пола. Об этом говорится в его Twitter.

"У сенатора Рэнда Пола оказалась положительной реакция на Covid-19. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине", - говорится в заявлении.

Как отмечается, у Пола, сенатора от штата Кентукки, нет симптомов заболевания - его проверили учитывая большое количество путешествий. Ему также не было известно о прямом контакте с инфицированным человеком.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person.

