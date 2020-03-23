В США впервые коронавирусом заболел сенатор

Новости мира:Сенатор-республиканец от штата Кентукки Рэнд Пол заразился коронавирусом, став первым сенатором США, чей тест дал позитивный результат.

В США впервые диагностировали коронавирус Covid-19 у сенатора - республиканца Рэнда Пола. Об этом говорится в его Twitter.

"У сенатора Рэнда Пола оказалась положительной реакция на Covid-19. Он чувствует себя хорошо и находится на карантине", - говорится в заявлении.

Как отмечается, у Пола, сенатора от штата Кентукки, нет симптомов заболевания - его проверили учитывая большое количество путешествий. Ему также не было известно о прямом контакте с инфицированным человеком.

Senator Rand Paul has tested positive for COVID-19. He is feeling fine and is in quarantine. He is asymptomatic and was tested out of an abundance of caution due to his extensive travel and events. He was not aware of any direct contact with any infected person. — Senator Rand Paul (@RandPaul) March 22, 2020

После окончания карантина сенатор ожидает вернуться на работу. Десять дней назад его офис в Вашингтоне перешел на дистанционную работу, поэтому практически ни один сотрудник не контактировал с сенатором Рэндом Полом.

По данным Worldometers, по состоянию на утро 23 марта общее количество больных на коронавирус Covid-19 составляет 339 710, из них более 99 тысяч человек выздоровели, 14 704 человека умерли.

В США зафиксировано более 35 тыс. инфицированных коронавирусом, 457 человек умерло.

Напомним: