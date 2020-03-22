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Трамп рассказал о своем состоянии

Трамп рассказал о своем состоянии
06:07 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп заявил, что хорошо себя чувствует.

Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не видит смысла ещё раз проходить тест на коронавирус COVID-19.

"Я хорошо себя чувствую", - сказал он на брифинге в Белом доме. Президент пояснил, что несколько раз в день ему, равно как и сотрудникам Белого дома, меряют температуру.

На вопрос о том, планирует ли он ещё раз сдать анализы на коронавирус, Трамп ответил отрицательно.

Трамп сдал эти анализы ранее в марте, когда выяснилось, что он контактировал с сотрудником президента Бразилии, заболевшим коронавирусом. Анализы показали, что Трамп здоров.

В пятницу стало известно, что коронавирус диагностировали у одного из сотрудников вице-президента США Майка Пенса. В итоге Пенс сказал, что пройдёт проверку на COVID-19.

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Власти США призывают граждан на данном этапе проходить такую проверку лишь в случаях, когда ощущают симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность одержать победу над коронавирусом COVID-19 в сжатые сроки.

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США, Президент, Штаты, Дональд Трамп, Коронавирус.
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