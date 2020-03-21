Трамп верит в быструю победу над коронавирусом

Новости мира:Дональд Трамп верит в скорую победу на COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность одержать победу над коронавирусом COVID-19 в сжатые сроки.

"Это может быть сделано раньше, чем многие думают", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Точных сроков Трамп не назвал.

В настоящее время в США - шестой день 15-дневного периода, в течение которого, по замыслу Трампа, США должны принять решительные меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Напомним: