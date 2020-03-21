Трамп верит в быструю победу над коронавирусом

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность одержать победу над коронавирусом COVID-19 в сжатые сроки.
"Это может быть сделано раньше, чем многие думают", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.
Точных сроков Трамп не назвал.
В настоящее время в США - шестой день 15-дневного периода, в течение которого, по замыслу Трампа, США должны принять решительные меры по сдерживанию распространения коронавируса.
Напомним:
Президент США Дональд Трамп заявил, что отправит два медицинских корабли ВМС США в Нью-Йорк, а также к западному побережью США, где выявлено наибольшее количество гражданского населения, зараженного коронавирусом.
Коронавирус зафиксирован во всех 50 американских штатах и округе Колумбии.
В Лас-Вегасе впервые с момента убийства экс-президента США Джона Кеннеди из-за коронавируса закрываются все казино.
США и Канада для сдерживания распространения коронавируса готовятся приостановить все путешествия через общую границу, кроме неотложных.
В течение минувших суток в Бельгии зарегистрировано 109 новых случаев Covid-19, общее количество инфицированных возросло до 1243 человек.
Первый смертельный случай в результате заражения коронавируса был зафиксирован в Турции.
В Молдове 18 марта сообщили о первой смерти от коронавирусной болезни COVID-19.
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