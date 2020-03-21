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Трамп верит в быструю победу над коронавирусом

Трамп верит в быструю победу над коронавирусом
22:49 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Дональд Трамп верит в скорую победу на COVID-19.

Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в возможность одержать победу над коронавирусом COVID-19 в сжатые сроки.

"Это может быть сделано раньше, чем многие думают", - сказал он на пресс-конференции в Белом доме.

Точных сроков Трамп не назвал.

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В настоящее время в США - шестой день 15-дневного периода, в течение которого, по замыслу Трампа, США должны принять решительные меры по сдерживанию распространения коронавируса.

Напомним: 

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США, Штаты, Дональд Трамп, Коронавирус.
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