В США призывают перенести Олимпиаду в Токио

Новости спорта:Федерация легкой атлетики США призывает МОК перенести Игры в Токио.

Федерация легкой атлетики США (USATF) призвала перенести Олимпийские игры-2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Yahoo Sports.

Представители USATF обратились к председателю Олимпийского комитета США Саре Хиршленд с просьбой вынести на рассмотрение Международного олимпийского комитета (МОК) вопрос о переносе Игр.

"Наши спортсмены находятся под огромным давлением из-за стресса и тревоги. Их психологическое здоровье и благополучие является нашим приоритетом. Вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса", - говорится в заявлении USATF.

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.