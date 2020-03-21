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В США призывают перенести Олимпиаду в Токио

В США призывают перенести Олимпиаду в Токио
19:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Федерация легкой атлетики США призывает МОК перенести Игры в Токио.

Федерация легкой атлетики США (USATF) призвала перенести Олимпийские игры-2020 в Токио на более поздний срок из-за пандемии коронавируса, сообщает Yahoo Sports.

Представители USATF обратились к председателю Олимпийского комитета США Саре Хиршленд с просьбой вынести на рассмотрение Международного олимпийского комитета (МОК) вопрос о переносе Игр.

"Наши спортсмены находятся под огромным давлением из-за стресса и тревоги. Их психологическое здоровье и благополучие является нашим приоритетом. Вряд ли можно надеяться на хорошую подготовку к соревнованиям во время глобального кризиса", - говорится в заявлении USATF.

Евро-2020 по водным видам спорта перенесено из-за коронавируса

Напомним, Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа.

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Легкая атлетика, Олимпийские игры, США, Олимпиада-2020, Токио-2020.
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