Распространение дезинформации о коронавирусе: США обвинили Россию, Китай и Иран

Ведется скоординированная работа по дискредитации того, что делают США по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга в Белом доме в пятницу.

"Проводятся скоординированные действия по дискредитации того, что делает Америка и тех действий, которые начал президент Трамп", - заявил Помпео.

"Это достаточно разобщенное, но мы видели такие действия с таких мест, как Китай, Россия и Иран", - добавил он.

Bad actors are knowingly spreading disinformation about the origin of the virus, reactive measures, and more.

Please ensure that your information comes from reliable sources, including https://t.co/XnPrVe0HD3 and https://t.co/VJMdygc1jb. pic.twitter.com/jOw1doBfi7

— The White House (@WhiteHouse) March 20, 2020