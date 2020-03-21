Распространение дезинформации о коронавирусе: США обвинили Россию, Китай и Иран

Новости мира:В США прошел брифинг, во время которого власти обвинили три страны в дискредетации действий Америки.

Ведется скоординированная работа по дискредитации того, что делают США по сдерживанию распространения эпидемии коронавируса COVID-19.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео во время брифинга в Белом доме в пятницу.

"Проводятся скоординированные действия по дискредитации того, что делает Америка и тех действий, которые начал президент Трамп", - заявил Помпео.

"Это достаточно разобщенное, но мы видели такие действия с таких мест, как Китай, Россия и Иран", - добавил он.

Bad actors are knowingly spreading disinformation about the origin of the virus, reactive measures, and more. Please ensure that your information comes from reliable sources, including https://t.co/XnPrVe0HD3 and https://t.co/VJMdygc1jb. pic.twitter.com/jOw1doBfi7 — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2020

Среди дезинформации, что продвигается Помпео вспомнил о теориях о том, что "каким то образом этот вирус пошел от вооруженных сил США" и о том, что в США происходят задержания, пишет "Голос Америки".

В отдельном обращении, записанном перед Белым домом, Помпео призвал американцев обращаться к проверенным источникам и правительству за информацией о коронавирусе.

"Мы не можем позволить распространять дезинформацию от государственных деятелей и других, которые хотят помешать нашим усилиям", - заявил Помпео в обращении.

Be vigilant for misinformation, rumors, and factual errors. Go to trusted sources for information about #COVID19! pic.twitter.com/1djjKRuU5I — The White House (@WhiteHouse) March 20, 2020

Ранее Европейский Союз заявил о том, что Россия, возможно, распространяет дезинформацию относительно коронавируса на Западе.

Напомним: