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COVID-19: как распространяется заболевание в Украине и мире (Карта)

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COVID-19: как распространяется заболевание в Украине и мире (Карта)
09:48 Сегодня Телеграф УНИАН

Новости Украины:В мире летальность вследствие коронавируса SARS-CoV-2 достигла 14 тысяч 704 человек по состоянию на утро понедельника, 23 марта.

По состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса достигло 14 тыс. 704 человек. 

В мире по состоянию на утро 23 марта насчитывается 339 тыс. 259 инфицированных, выздоровевших - 98 тыс. 834 человека.

О таких цифрах свидетельствуют данные статистической страницы о распространении COVID-19 на портале Worldometer, а также данные портала gisanddata.maps.arcgis.com, где в режиме реального времени публикуются обновленные статистические данные Johns Hopkins University’s Center for Systems Science and Engineering (Johns Hopkins CSSE).

На планете более 180 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

Согласно этим данным , в пятерку стран по количеству подтвержденных случаев заболевания входят:

Китай (81 054)

Италия (59 138) — 5 560 новых случаев за сутки, +651 смерть (впервые за последние дни оба показателя несколько снизились)

США (32 356) — 8 149 новых случаев за сутки. По итогам суток США впервые вошли в топ-тройку лидеров по числу инфицированных

Испания (28 603) — 3 107 новых случаев за сутки

Германия (24 852) — 2 488 новых случая за сутки

Иран занимает шестое место (21 638 случаев). Далее следуют Франция (16 018) и Южная Корея (8 897). Закрывают десятку Швейцария (7 474) и Великобритания (5 683).

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

 

Фото: worldometers.info, данные на утро 23.03.2020

 

Более 99 тыс. человек во всем мире уже излечились от заболевания, спровоцированного новым коронавирусом, тогда как количество смертей превысило 14,7 тыс.

Из них значительная часть приходится на Италию (5 476 смертей) и Китай (3270), который 19 марта опустился на второе место по числу жертв.

На данный момент на планете около 223 тыс. активных случаев заболевания (22 марта этот показатель впервые превысил 200 тыс.), из них примерно 5% - люди в тяжелом и критическом состоянии.

Европейская топ-пятерка распространения COVID-19 выглядит так:

  • Италия — 59 138

  • Испания — 28 603

  • Германия — 24 852

  • Франция — 16 018

  • Швейцария — 7 474

Фото: gisanddata.maps.arcgis.com

В Украине резкий рост заболеваемости COVID-19 был зарегистрирован 22 марта и на сегодня заболели уже 73 человека.

Случаи выявлены:

  • Днепропетровская область - 2;

  • Донецкая область - 1;

  • Житомирская область - 2 (1 летальный)

  • Ивано-Франковская область - 5 (1 летальный), из которых 3 за последние сутки

  • Киев - 29, из них 20 в течение суток;

  • Киевская область - 5, 1 в течение суток;

  • Львовская область - 2, из них один в течение этих суток;

  • Тернопольская область - 1;

  • Черновицкая область - 25 (1 летальный)

  • Черкасская - 1 подтвержден в течение последних суток.

Всего зафиксировано 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине, один пациент уже выздоровел.

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В общем вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины исследовала более 820 образцов.

В ЦОС отметили, что количество подтвержденных случаев постоянно меняется и попросили обращать внимание на время публикации отчета.

Напомним: 

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Эпидемия, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Коронавирус в Украине, Covid-19, SARS-CoV-2, Коронавирусная инфекция.
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