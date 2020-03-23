Американские семьи получат по $3 тыс от правительства

Новости мира:В связи с коронавирусом семьи в США получат по $3 тыс.

Министр финансов США Стивен Мнучин пообещал американским семьям единовременные выплаты объемом три тысячи долларов в связи с эпидемией коронавируса.

Об этом Мнучин сказал в интервью телепрограмме Fox News.

По словам руководителя американского Минфина, администрация президента США Дональда Трампа внесла на рассмотрение Конгресса США соответствующий законопроект, содержащий меры стимуляции экономики.

На данный момент американские законодатели завершают работу над этим законопроектом. Его принятие ожидается уже 23 марта.

Принятие и вступление в силу этого пакета мер позволит Федеральной резервной системе (ФРС) использовать до четырех триллионов долларов ликвидных средств для поддержки экономики страны, пояснил Мнучин. Американские чиновники надеются, что объявлении меры поддержки регулятора помогут бизнесу страны продержаться следующие три-четыре месяца.

Напоминаем, сенатор США Рэнд Пол заболел коронавирусной инфекцией.

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