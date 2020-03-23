Американский сенатор заболел коронавирусом

Сенатор США Рэнд Пол заболел коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает Радио Свобода.
”У сенатора Рэнда Пола подтвердили положительный тест на COVID-19. Он чувствует себя нормально и находится на карантине”, - говорится в сообщении офиса законодателя от штата Кентукки.
В сообщении говорится, что сенатор не имеет симптомов и прошел тест только для профилактики из-за того, что часто путешествует и посещает различные мероприятия.
”Ему неизвестно о прямом контакте с больными людьми”, - говорится в сообщении.
Рэнд Пол является первым сенатором США, у которого подтвердили диагноз коронавируса. Ранее сообщалось, что у двух американских конгрессменов также подтвердили коронавирус.
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