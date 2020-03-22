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В штате Нью-Йорк зараженных коронавирусом больше, чем во Франции или Южной Корее

В штате Нью-Йорк зараженных коронавирусом больше, чем во Франции или Южной Корее
22:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter

Новости мира:Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо рассказал о ситуации в штате.

Количество случаев заболевания коронавирусом в штате Нью-Йорк уже больше, чем во Франции или Южной Корее, на настоящий момент известно о более 15 тыс. зараженных.

Как заявил в воскресенье журналистам губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо, в штате зафиксировано 15 168 случаев. Это в 15 раз больше, чем в других штатах США, а также больше, чем во Франции (почти 14,5 тыс. случаев) и Южной Корее (почти 9 тыс.).

Штат Нью-Йорк можно поставить на седьмое место в мире по числу заболевших COVID-19, в целом США в данный момент находятся на четвертом (более 27 тыс.)

На город Нью-Йорк приходится 9 045 заболевших, это больше, чем в Швейцарии (более 7 тыс. случаев) или Великобритании (более 5 тыс.).

Как отметил Куомо, в штате анализы на коронавирус сдали почти 61,5 тыс. человек.

Около 2 тыс. человек (13% от общего числа заболевших) находятся в больнице, 53% случаев заболевания в штате приходится на людей от 18 до 49 лет.

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По данным губернатора, в штате Нью-Йорк зафиксировано 114 летальных исходов.

Он пояснил, что 70% из них - это люди старше 70 лет с преимущественно другими сопутствующими заболеваниями.

Куомо сообщил, что ездил в Нью-Йорк посмотреть обстановку в городе, и она его удивила и разочаровала.

"Это просто ошибка. Это бесчувственно. Это самонадеянно. Это неуважение к другим людям. Это должно прекратиться, немедленно. И это не шутка", - сказал он, комментируя скопление людей в городе в выходные.

Напомним: 

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Франция, Южная Корея, Нью-Йорк, Эндрю Куомо, Коронавирус.
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