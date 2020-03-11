Скачать
Среда, 11.03.2020
Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей
Эпидемия Covid-19: МИД выразил готовность защищать украинцев за границей
Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма
Сегодня - Европейский день памяти жертв терроризма
Белодед рассказала о своей мотивации, планах и целях
Белодед рассказала о своей мотивации, планах и целях
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 12 марта

В Южной Корее коронавирус распространился из колл-центра: Около сотни человек заражены

В Южной Корее коронавирус распространился из колл-центра: Около сотни человек заражены
11:32 Сегодня Телеграф УНН

Новости мира:В Сеуле коронавирус распространился из колл-центра, что поспособствовало заражению около сотни человек.

В общей сложности 93 случая коронавирусной инфекции связаны с колл-центром на юго-западе Сеула, заявил мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун в среду, что вызвало опасения по поводу потенциальной массовой передачи в столичном регионе, где проживает 25 миллионов человек, передает Yonhap. 

"На основании проверки 207 сотрудников, работающих в колл-центре на 11-м этаже здания Korea Building, было подтверждено 93 случая. Эта цифра включает членов семей сотрудников колл-центра", - заявил мэр Сеула Пак Вон Сун.

В общей сложности 553 сотрудника колл-центра, которые работают на седьмом-девятом этажах здания в районе Синдорим, проходят проверку, сказал он, добавив, что никаких дополнительных случаев за пределами 11-го этажа обнаружено не было. Синдорим - один из самых оживленных районов на юго-западе Сеула, через который проходят две линии метро, которые соединяют Сеул с близлежащей провинцией Инчхон и Кёнгидо, а также с Каннам на юге Сеула. 

Разумков рекомендует нардепам отменить зарубежные служебные командировки из-за коронавируса

По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, количество случаев заболевания в Сеуле резко возросло до 193, что на 52 больше, чем в предыдущий день. 

Согласно данным властей от полуночи вторника по местному времени, Южная Корея сообщила о 7 755 зараженных коронавирусом с момента первого подтвержденного случая 20 января. На сегодняшний день 60 человек, в основном пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями, умерли в Южной Корее от коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Южная Корея, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
03 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
04 Эрдоган: Турецкие БПЛА уничтожили восемь российских ЗРПК "Панцирь" в Сирии
05 Пять продуктов, способные улучшить состав крови
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дождь и похолодание: чем &quot;порадует&quot; погода сегодня, 11 марта
Дождь и похолодание: чем "порадует" погода сегодня
День на Донбассе: боевики обстреляли школу
День на Донбассе: боевики обстреляли школу
В Украине - пятая смерть от гриппа в текущем году
В Украине - пятая смерть от гриппа
Утренние молитвы в Великий пост в 2020 году
Утренние молитвы в Великий пост в 2020 году
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь