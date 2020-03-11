В Южной Корее коронавирус распространился из колл-центра: Около сотни человек заражены

Новости мира:В Сеуле коронавирус распространился из колл-центра, что поспособствовало заражению около сотни человек.

В общей сложности 93 случая коронавирусной инфекции связаны с колл-центром на юго-западе Сеула, заявил мэр столицы Южной Кореи Пак Вон Сун в среду, что вызвало опасения по поводу потенциальной массовой передачи в столичном регионе, где проживает 25 миллионов человек, передает Yonhap.

"На основании проверки 207 сотрудников, работающих в колл-центре на 11-м этаже здания Korea Building, было подтверждено 93 случая. Эта цифра включает членов семей сотрудников колл-центра", - заявил мэр Сеула Пак Вон Сун.

В общей сложности 553 сотрудника колл-центра, которые работают на седьмом-девятом этажах здания в районе Синдорим, проходят проверку, сказал он, добавив, что никаких дополнительных случаев за пределами 11-го этажа обнаружено не было. Синдорим - один из самых оживленных районов на юго-западе Сеула, через который проходят две линии метро, которые соединяют Сеул с близлежащей провинцией Инчхон и Кёнгидо, а также с Каннам на юге Сеула.

По данным корейских центров по контролю и профилактике заболеваний, количество случаев заболевания в Сеуле резко возросло до 193, что на 52 больше, чем в предыдущий день.

Согласно данным властей от полуночи вторника по местному времени, Южная Корея сообщила о 7 755 зараженных коронавирусом с момента первого подтвержденного случая 20 января. На сегодняшний день 60 человек, в основном пожилые пациенты с сопутствующими заболеваниями, умерли в Южной Корее от коронавируса.