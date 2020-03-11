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Разумков рекомендует нардепам отменить зарубежные служебные командировки из-за коронавируса

Разумков рекомендует нардепам отменить зарубежные служебные командировки из-за коронавируса
10:28 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: twitter.com

Новости Украины:Председатель ВРУ настоятельно рекомендовал всем нардепам не ездить за пределы Украины в связи с опасностью коронавируса.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков "настоятельно рекомендует" народным депутатам и работникам аппарата ВР отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире.

Об этом говорится в размещенном на сайте парламента распоряжении председателя ВР "О неотложных мерах по обеспечению устойчивой работы Верховной Рады Украины и ее органов". 

"В связи с ситуацией, сложившейся в мире, в том числе в странах ЕС, в результате распространения острого респираторного заболевания, вызванного короновирусом, с целью предотвращения возникновения и распространения массовых инфекционных заболеваний, обеспечения устойчивой работы Верховной Рады Украины и ее органов на основании статьи 88 Конституции Украины, пунктов 7 и 8 статьи 78 Регламента Верховной Рады Украины, народным депутатам Украины, работникам Аппарата Верховной Рады Украины настоятельно рекомендую отменить или отсрочить служебные командировки за пределы Украины до изменения эпидемической ситуации в мире", - говорится в распоряжении. 

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Руководителю Аппарата ВР Вячеславу Штучному председатель ВР поручает принять необходимые профилактические, организационных и материально-технических меры, направленные на предотвращение распространения острых респираторных болезней в административных зданиях Верховной Рады Украины.

"Контроль за выполнением этого распоряжения оставляю за собой", - отмечает Разумков.

В то же время, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук на своей странице в Facebook, комментируя распоряжение Разумкова, отметила: "Пока Кабмин планирует карантинные мероприятия, председатель Верховной Рады уже отменил зарубежные командировки народных депутатов до изменения эпидемиологической ситуации в мире. А при входе в подъезды Верховной Рады будут средства для дезинфекции рук".

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Как сообщалось ранее, вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 году в самом населенном городе Центрального Китая – 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

3 марта 2020 года был подтвержден первый в Украине случай инфицирования новым коронавирусом - у мужчины, который с женой вернулся из Италии в Черновцы.

По состоянию на утро 11 марта в мире было зарегистрировано 119 тыс. 132 случая инфицирования COVID-19, умерли 4 тыс. 284 человека. Было вылечено 65 765 человек.

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Украина, ВРУ, Кабмин, Депутаты, Политики, Рада, Коронавирус.
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