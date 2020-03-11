Вред поста: В ПЦУ развеяли все мифы

Новости Украины:В ПЦУ развеяли все мифы касательно вреда поста для здоровья.

В Православной Церкви Украины опровергли миф, что пост полезен только для сильных духом и здоровых людей, а при стрессе и заболеваемости - он не является целесообразным. Соответствующее сообщение было опубликовано на странице ПЦУ в Facebook.

"Некоторые считают, что пост полезен лишь для сильных духом и здоровых телом людей. А в современной жизни, при ее бешеном темпе и высоком уровне стрессовости и заболеваемости, пост не является целесообразным, поскольку он якобы негативно влияет на самочувствие человека. Такое утверждение является ошибочным по многим причинам. Прежде всего следует понимать, что пост - это не только добровольный отказ от определенного рода пищи. Это прежде всего борьба с грехом через сдерживание и ограничение собственных желаний ради духовного роста", - говорится в сообщении.

Указано, что отказ от определенной пищи не является целью поста, а только помогает ограничить свои желания и сдерживать негативные чувства, чтобы было легче пройти духовный пост. Таким образом можно обнаружить внутренние проблемы и решить их с помощью покаяния, молитв и добрых дел, что приведет к самосовершенствованию и поможет преодолеть временные трудности.

"Об ограничении в пище следует добавить также то, что врачи-диетологи приводят много убедительных доказательств пользы для физического здоровья и долголетия временного воздержания от определенного рода пищи. А учитывая то, что в современном мире можно приобрести или вырастить для себя разнообразные овощи, фрукты, ягоды, травы и т.п., а также то, что в Интернете можно найти множество рецептов постных блюд, становится очевидным, что пост - это не только полезно, но и очень вкусно! Итак, вредные для здоровья не пост, а вседозволенность, не воздержание, избыточность, не тишина, а хаос", - сказано в сообщении.

Также в ПЦУ советуют отказаться от всего лишнего, что отвлекает, и уменьшить информационный шум - отказаться от телевизора, радио, музыки, смартфона - чтобы побыть наедине с Богом, уделить время близким и найти время на то, на что раньше его не хватало

"И вы заметите, как оздоравливаетесь, вылечиваетесь, находя внутри и вокруг себя утраченную гармонию. Пост - это никак не вред, это необходимая польза для каждого. И кто начал этот путь, главное, не сходить с него. А если случаются падения, то надо находить силы, подниматься и идти дальше. Ведь идти к спасению никогда не поздно!", - резюмировали в ПЦУ.