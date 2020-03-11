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В Днепре произошел пожар, погиб ребенок и двое госпитализированы

В Днепре произошел пожар, погиб ребенок и двое госпитализированы
09:18 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: unsplash.com

Новости Украины:Сотрудники ГСЧС в Днепре устраняли пожар в частном жилом доме в результате которого погиб ребенок.

В Днепре в г. Верховцево в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погиб ребенок 2014 года рождения, еще двое детей, 2016 и 2019 годов рождения госпитализированы.

Об этом сообщает ГСЧС Украины.

"11 марта в 00 час. 12 мин. в г. Верховцево в частном жилом доме возник пожар, вследствие которого погиб 1 ребенок (в 2014 г.р.) и 2 ребенка (2016 г.р. и 2019 г.р.) госпитализированы в больницу. Огнем повреждены вещи домашнего обихода на площади 2 кв.м", - говорится в сообщении. 

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Украина, Пожар, Днепр, ГСЧС, Нацполиция.
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