В Ивано-Франковской области повесился подросток

Новости Украины:На Прикарпатье подросток покончил жизнь самоубийством.

На Прикарпатье повесился несовершеннолетний парень, 2003 года рождения.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской облгосадминистрации.

"10 марта 2020 года около 18:00 покончил жизнь самоубийством через повешение, гражданин 2003 года рождения, житель села Маркова Богородчанского района", - сообщили в управлении.

Как сообщалось, мужчина на Прикарпатье повесился в собственной хозяйственной постройке.

Как сообщалось ранее, на Прикарпатье в сточной канаве обнаружили труп мужчины.