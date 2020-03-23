В Грузии запретили любые собрания на период режима ЧП

Новости мира:Власти Грузии запретили свадьбы, поминки и любые мероприятия с участием более 10 человек.

В Грузии с 23 марта вступило в силу постановление правительства о запрете любых социальных мероприятий, включая свадьбы и поминки, участие в которых могут принять более 10 человек.

В опубликованном в понедельник тексте постановления сказано, что на время введенного в Грузии чрезвычайного положения также запрещены любые собрания и манифестации.

Ограничения не касаются общественного транспорта и процесса выполнения строительно-инфраструктурных работ.

На сегодняшний день в Грузии прекращена работа всех маршрутных такси, однако в городах продолжают работать автобусы. Также работать продолжает тбилисский метрополитен.

Режим ЧП в Грузии введен до 21 апреля.

В Грузии, по последним данным, официально подтверждено 54 случая заражения коронавирусом Covid-19, в режиме карантина находятся свыше 3 тысяч граждан, более 230 находятся под стационарным наблюдением, восемь признаны выздоровевшими.