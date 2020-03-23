В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается.
При этом почти 90% всех зараженных в Китае выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.
Согласно последней информации, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 454 человек, из них 72 тыс. 817 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет приблизительно 89% от общего числа заболевших.
Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса достигло 14 тыс. 706 человек. Насчитывается 339 тыс. 259 инфицированных, выздоровевших - 98 тыс. 834 человека.
Напомним:
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.
В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром пандемии COVID-19 уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания.
В МВФ считают, что экономика Китая начинает демонстрировать некоторые признаки нормализации после полномасштабного шока, вызванного коронавирусом.