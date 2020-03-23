В Китае выздоровели почти 90% заболевших коронавирусом

Новости мира:Согласно последним данным, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 454 человек.

Число больных новым типом коронавируса в Китае с каждым днем снижается.

При этом почти 90% всех зараженных в Китае выздоровели. Об этом свидетельствуют данные Центра системных исследований и инжиниринга при Университете Джона Хопкинса.

Согласно последней информации, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 81 тыс. 454 человек, из них 72 тыс. 817 человек излечились и были выписаны из больниц, что составляет приблизительно 89% от общего числа заболевших.

Как сообщалось, по состоянию на утро понедельника, 23 марта, число умерших вследствие коронавируса достигло 14 тыс. 706 человек. Насчитывается 339 тыс. 259 инфицированных, выздоровевших - 98 тыс. 834 человека.

Напомним: