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В Ухане не обнаружили новых больных на COVID-19

В Ухане не обнаружили новых больных на COVID-19
07:12 Сегодня Телеграф

Новости мира:В китайском городе Ухань, что раньше был эпицентром вспышки коронавируса, четыре дня подряд не выявлено ни одного нового случая заражения.

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром пандемии COVID-19 уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания. Об этом сообщает Синьхуа.

"В субботу в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень данного показателя", - говорится в сообщении.

Отмечается, что, по данным комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй, к концу субботы, 21 марта, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань осталось на уровне 50 005. В провинции Хубэй этот показатель составил 67 800 человек.

В Китае вторые сутки не зафиксировали новых случаев COVID-19

Вместе с тем, указывает агентство, в субботу в провинции Хубэй было зарегистрировано 5 новых случаев с летальным исходом, среди которых четыре зафиксированы в Ухане.

Напомним: 

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Китай, Коронавирус, Коронавирус в Китае, Covid-19.
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