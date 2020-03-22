В Ухане не обнаружили новых больных на COVID-19

В китайском городе Ухань, ставшем эпицентром пандемии COVID-19 уже четыре дня подряд не фиксируются новые случаи заболевания. Об этом сообщает Синьхуа.
"В субботу в городе Ухань провинции Хубэй (Центральный Китай) не было зарегистрировано ни одного подтвержденного случая заражения новой коронавирусной пневмонией COVID-19. Таким образом, в эпицентре вспышки эпидемии четыре дня подряд сохраняется нулевой уровень данного показателя", - говорится в сообщении.
Отмечается, что, по данным комитета по делам здравоохранения провинции Хубэй, к концу субботы, 21 марта, общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной пневмонией COVID-19 в городе Ухань осталось на уровне 50 005. В провинции Хубэй этот показатель составил 67 800 человек.
Вместе с тем, указывает агентство, в субботу в провинции Хубэй было зарегистрировано 5 новых случаев с летальным исходом, среди которых четыре зафиксированы в Ухане.
Напомним:
Вспышка нового коронавируса была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая – 12-миллионном городе Ухань.
По состоянию на вторую половину дня 21 марта в мире зафиксировано 286 696 случаев заражения коронавирусом. 11 889 человек умерли, 93 602 - выздоровели.
В Киеве в субботу зафиксировано 7 новых случаев заболевания коронавирусом COVID-19