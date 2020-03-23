Гутерреш: Ярость вируса свидетельствует о безумии войны

Новости мира:Генсек ООН призывает прекратить вооруженные конфликты в период пандемии.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал враждующие стороны по всему миру сложить оружие с целью консолидации вокруг борьбы с распространением Covid-19, назвав коронавирус "общим врагом", который угрожает всему человечеству.

Об этом генсек Организации заявил в видеообращении, обнародованном в понедельник.

"Ярость вируса свидетельствует о безумии войны. Поэтому сегодня я призываю к немедленному глобальному прекращению огня во всех уголках мира. Пришло время покончить с вооруженными конфликтами и сосредоточиться на настоящий борьбе за нашу жизнь", - подчеркнул генсек ООН.

Он подчеркнул, что прекращение огня в горячих точках позволило бы гуманитарным организациям охватить население, которое является одним из самых уязвимых к распространению коронавируса.

По данным Worldometers, общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 351 654, из них 100 600 человек выздоровели, умерли 15361 человек.