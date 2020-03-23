ООН будет противодействовать COVID-19

Новости Украины:Норвегия инициирует создание фонда доноров ООН для помощи бедным странам в борьбе с COVID-19.

Организация Объединенных Наций (ООН) намерена создать специальный фонд для поддержки лечения людей, зараженных коронавирусом.

Об этом заявила глава МИД Норвегии Ине Мари Эриксен Сорейде, сообщает The Irish Times.

"Многосторонний донорский фонд под эгидой ООН обеспечит предсказуемость для наших партнеров и поможет сделать усилия (по противодействию коронавирусу - ред.) более эффективными", - заявила министр.

Отмечается, что цель фонда - помочь развивающимся странам, и тем, которые имеют слабые системы здравоохранения, в разрешении кризиса. Кроме этого, фонд также поможет преодолеть долгосрочные последствия, связанные с пандемией коронавируса SARS-CoV-2.

Отмечается, что официальное сообщение о создании фонда может быть сделано позже на этой неделе.

По данным Worldometers, по состоянию на 23 марта общее количество больных коронавирусом Covid-19 составляет 345 289. Из них более 99 тысяч человек болели и выздоровели, а 14 924 умерли.