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Меркель проверили на коронавирус

Меркель проверили на коронавирус
17:26 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Канцлеру Германии Ангеле Меркель сделали тест на коронавирус.

Состояние здоровья канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая находится под домашним карантином из-за контакта с инфицированным человеком, хорошее и она продолжает руководить страной.

Об этом заявил ее представитель Штеффен Зайберт в понедельник на брифинге.

"Канцлер чувствует себя хорошо... Она полностью выполняет свою работу", - заверил Зайберт.

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Он отметил, что в понедельник канцлер руководила заседанием правительства в телефонном режиме. Таким же образом она может выполнять другую работу, в частности, вести виртуальные переговоры.

В понедельник Меркель сделали тест на наличие коронавируса, о его результатах Зайберт обещает сообщить безотлагательно. В то же время 65-летняя политик выполняет рекомендации Института Роберта Коха. Меркель, по словам ее представителя, очень радуется большому количеству пожеланий доброго здоровья, которые поступают в ее адрес.

Как известно, канцлер ФРГ Ангела Меркель самоизолировалась на карантин, ведь в прошлую пятницу контактировала с врачом, у которого подтверждено инфицирование коронавирусом.

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Канцлер пошла на карантин сразу после объявления решительных общегосударственных мер по ограничению контактов.

В Германии минимум на 2 недели вводится жесткий контроль на контакты, предусматривающий возможность общения исключительно в кругу людей, проживающих в одном доме, или встреча одного человека с другим человеком, который не является членом семьи.

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Все по теме:

Германия, Ангела Меркель, ФРГ, Вирус, Пандемия, Штеффен Зайберт, Коронавирус, Covid-19.
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