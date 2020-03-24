Коронавирус добрался до самого отдаленного острова мира

На острове Пасхи в Тихом океане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, сообщает во вторник CNN Chile.
Речь идет о взрослом пациенте, он находится в стабильном состоянии. Теперь власти острова разыскивают всех, кто мог контактировать с первым заболевшим.
Остров Пасхи - территория Чили. Он считается самым удаленным населенным островом в мире.
Что происходит в мире:
В Молдове с 25 марта вводят новые ограничения в рамках карантина из-за коронавируса: запретят прогулки в парках и других общественных местах, а армию страны привлекут к обеспечению порядка.
В Испании за последние сутки от инфицирования коронавирусом умерли более 500 человек.
Граждане США начали массово вооружаться на фоне глобальной вспышки коронавируса в мире.
Сенат США может принять пакет экономических стимулов на сумму около 2 триллионов долларов в рамках преодоления кризиса в связи с пандемией COVID-19 в стране.
У экс-президента Финляндии Марти Ахтисаари (Martti Ahtisaari) обнаружен коронавирус.
Тем временем в Украине:
Министр здравоохранения Украины Илья Емец призвал народных депутатов проголосовать за введение чрезвычайного положения в стране из-за распространения острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.
Премьер-министр Денис Шмыгаль считает, что на данный момент нет необходимости вводить чрезвычайное положение в Украине.
На утро вторника в Украине зафиксировано 84 случая заражения коронавирусом, зарегистрировано 756 подозрений.
У народного депутата Руслана Горбенко ("Слуга народа") подтвердили коронавирус.
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и мэрами городов по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко назвал группы людей, которые наиболее подвержены вирусу COVID-19.
Минздрав также опубликовал инструкцию для возвращающихся домой украинцев. После возвращения домой стоит строго придерживаться режима самоизоляции.