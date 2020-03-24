Коронавирус добрался до самого отдаленного острова мира

Новости мира:На острове Пасхи обнаружили первого человека, заразившегося коронавирусом.

На острове Пасхи в Тихом океане зарегистрирован первый случай заболевания коронавирусом, сообщает во вторник CNN Chile.

Речь идет о взрослом пациенте, он находится в стабильном состоянии. Теперь власти острова разыскивают всех, кто мог контактировать с первым заболевшим.

Остров Пасхи - территория Чили. Он считается самым удаленным населенным островом в мире.

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