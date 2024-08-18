Смерть Делона связана с Бельмондо? Кем на самом деле были актеры друг другу

Актеры всю жизнь конкурировали

Ален Делон, который умер 18 августа 2024 года, и Жан-Поль Бельмондо — две иконы французского кинематографа, оставившие незабываемый след в мировом кино. Их яркие образы на экране и увлекательные роли стали символом французского кино 1960-1970-х годов. Однако кроме карьеры их объединяла еще и дружба.

Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон были почти ровесниками, всегда сотрудничали с теми же режиссерами, играли похожие роли, что делало их конкурентами. "Выстрелили" они как актеры в 1960 году, но в разных фильмах.

История знакомства

В 1958 году Алену Делону дали эпизодическую роль в фильме "Будь красивой и молчи". Там он сыграл вместе с Жаном-Полем Бельмондо, начинающим в актерстве. Именно с этого момента будущие легендарные актеры начали дружить. У актеров было много общего, однако их дружба не обошлась без конфликтов.

Первая серьезная ссора актеров

Первый серьезный конфликт произошел после съемок в фильме "Борсалино". Как выяснилось позже, перед началом съемок продюсеры проекта пообещали актерам, что на рекламных плакатах имена обоих актеров будут написаны на одном уровне и одинаковым размером шрифта. Однако на киноафишах было написано: "Ален Делон представляет…" и дальше: "Елена Делона и Жан-Поля Бельмондо" маленьким шрифтом наверху.

Фото: Getty Images

Кадр из фильма "Борсалино"

После премьеры Бельмондо подал на Делона в суд, ведь надпись должна была выглядеть так: "Адель продакшн" представляет Жана-Поля Бельмондо и Алена Делона в фильме "Борсалино". Бельмондо выиграл суд, и вскоре дал интервью, в котором сообщил фанатам, что они остались друзьями.

Конкуренция актеров

Актеры всегда конкурировали друг с другом, хотя и отмечали, что им нечего делить. Например, во время съемок в фильме "Один шанс на двоих", где они вместе снимались, Делон снял виллу на Лазурном побережье за сумасшедшие деньги. Бельмондо в свою очередь арендовал пять стоящих рядом домов, которые также стоили больших денег.

Кадр из фильма "Один шанс на двоих". Фото: Getty Images

В первый день съемок Ален Делон опоздал на несколько минут и прилетел прямо на площадку на собственном вертолете. Бельмондо в свою очередь арендовал десять лимузинов и каждый день приезжал на площадку на кортеже не вовремя. На вопрос Делона, зачем ему так много машин, Бельмондо говорил:

" На всякий случай, вдруг какая-нибудь сломается и я не смогу вовремя прибыть на работу. Не могу же опоздать на съемку, пустить под откос проект, а главное заставить тебя ждать".

Такая конкуренция просматривалась на протяжении всей карьеры обоих актеров. Мистично то, что они двое умерли в том же возрасте — 88 лет. Они были почти ровесниками. Ален Делон родился в 1935-м, а Бельмондо – в 1933-м.

Фото: Getty Images

Однако, несмотря на это, актеры всегда отмечали, что между ними теплые отношения и остаются друзьями. Когда Бельмондо серьезно заболел, Делон одним из первых приехал поддержать экс-коллегу. В 2021 году, после смерти Жана-Поля Бельмондо, Ален Делон признался, что потеря друга стала для него большим ударом. Он назвал Бельмондо своим "братом" и выразил глубокую грусть по поводу его ухода.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал о женщинах Алена Делона. При жизни актер имел один брак, две гражданские жены, кучу любовниц и четверых детей, одного из которых не признавал.