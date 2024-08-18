Смерть Делона пов'язана з Бельмондо? Ким насправді були актори один одному

Актори все життя конкурували

Ален Делон, який помер 18 серпня 2024 року, і Жан-Поль Бельмондо — дві ікони французького кінематографа, які залишили незабутній слід у світовому кіно. Їхні яскраві образи на екрані та захоплюючі ролі стали символом французького кіно 1960-1970-х років. Однак, окрім кар'єри, їх об'єднувала ще й дружба.

Жан-Поль Бельмондо та Ален Делон були майже ровесниками, завжди співпрацювали з тими ж режисерами, грали схожі ролі, що робило їх конкурентами. "Вистрілили" вони як актори в 1960 році, але в різних фільмах.

Історія знайомства

У 1958 році Алену Делону дали епізодичну роль у фільмі "Будь красивою і мовчи". Там він зіграв разом з Жаном-Полем Бельмондо, який був початківцем в акторстві. Саме з того моменту майбутні легендарні актори почали дружити. Актори мали багато спільного, однак їхня дружба не обійшлася без конфліктів.

Перша серйозна сварка акторів

Перший серйозний конфлікт стався після зйомок у фільмі "Борсаліно". Як виявилося пізніше, перед початком знімань продюсери проєкту пообіцяли акторам, що на рекламних плакатах імена обох акторів будуть написані на одному рівні та однаковим розміром шрифту. Проте на кіноафішах було написано : ""Ален Делон представляє…" і далі: "Алена Делона та Жан-Поля Бельмондо" маленьким шрифтом вгорі.

Фото: Getty Images

Кадр з фільму "Борсаліно"

Після прем'єри Бельмондо подав на Делона до суду, адже надпис повинен був виглядати так: ""Адель продакшн" представляє Жана-Поля Бельмондо та Алена Делона у фільмі "Борсаліно"". Бельмондо виграв суд, і незабаром дав інтерв’ю, в якому повідомив фанів, що вони залишилися друзями.

Конкуренція акторів

Актори завжди конкурували один з одним, хоч і зазначали, що їм не має що ділити. Наприклад, під час зйомок у фільмі "Один шанс на двох", де вони разом знімалися, Делон зняв віллу на Лазурному узбережжі за шалені кошти. Бельмондо своєю чергою орендував п’ять будинків, які стояли поруч, які також коштували великих грошей.

Кадр з фільму "Один шанс на двох". Фото: Getty Images

У перший день знімань Ален Делон запізнився на кілька хвилин і прилетів прямо на майданчик на власному гелікоптері. Бельмондо своєю чергою орендував десять лімузинів і щодня приїздив на майданчик на кортежі невчасно. На запитання Делона, навіщо йому так багато машин, Бельмондо казав:

"Про всяк випадок, раптом якась зламається і я не зможу вчасно прибути на роботу. Не можу ж спізнитися на зйомку, пустити під укіс проект, а головне змусити тебе чекати".

Така конкуренція проглядалася упродовж усієї кар’єри обох акторів. Містичним є те, що вони двоє померли в тому ж віці — 88 років. Вони були майже ровесниками. Ален Делон народився в 1935-му, а Бельмондо — в 1933-му.

Фото: Getty Images

Однак, попри це, актори завжди зазначали, що між ними теплі стосунки і вони залишаються друзями. Коли Бельмондо серйозно захворів, Делон одним із перших приїхав підтримати ексколегу. У 2021 році, після смерті Жана-Поля Бельмондо, Ален Делон зізнався, що втрата друга стала для нього великим ударом. Він назвав Бельмондо своїм "братом" і висловив глибокий сум з приводу його відходу.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

