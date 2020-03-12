Дама с собачкой: в МИДе раскрыли алгоритм своих действий

Новости Украины:Сейчас украинка с песиком Анастасия Зинченко поедет в Пекин, чтобы оформить документы.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба дал посольству Украины поручение посодействовать украинке Анастасии Зинченко, которая отказалась от эвакуации из Уханя в феврале из-за невозможности вывезти собаку, в оформлении необходимых документов на ее любимца.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге.

"Сегодня утром я провел телефонный разговор с нашей согражданкой госпожой Анастасией, которая находится в Китае со своей собакой ... Мы договорились о следующем алгоритме. Сейчас власти города Ухань разрешили выезд за его пределы внутри Китая, то есть теперь можно путешествовать в пределах Китая жителям этого города. Госпожа Анастасия выявила интерес поехать в Пекин и пройти там все необходимые процедуры для надлежащего оформления своего домашнего любимца, своей собаки", - рассказал Кулеба.

Он также проинформировал, что уже дал поручение посольству Украины в Пекине оказать Зинченко содействие с переездом из Уханя в Пекин и прохождением всех необходимых процедур по оформлению документов на собаку.

"Я хочу этим конкретным случаем просто продемонстрировать вам, что мы будем идти на экстраординарные меры для защиты каждого гражданина Украины. Каждый гражданин, где бы он ни был, находится под защитой украинского государства, не важно - он один, их двое или трое, мы за каждого будем бороться и каждого будем защищать", - заявил Кулеба.