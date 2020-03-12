Спасительная сила от коронавируса: в Минздраве развеяли популярный миф

Новости Украины:Главный санитарный врач Украины заявил, что алкоголь от уханьського коронавируса не спасет.

Чтобы обезопасить себя от заражения коронавирусом Министерство здравоохранения рекомендует украинцам доказательные методы профилактики, в которые не входит алкоголь.

Об этом рассказал замглавы Минздрава, главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге.

Отвечая на вопрос журналистов, помогут ли в профилактике коронавируса определенные "народные методы", как то употребление чеснока или дыхательные упражнения, Ляшко сказал, что чеснок не является доказательным доказательным методом профилактики, но рекомендовал как минимум 5 раз в день употреблять овощи и фрукты.

"Сегодня действуют только доказательные методы профилактики, которые мы не устаем повторять. Это в первую очередь – дистанция не менее полутора метра, во-вторых – чистые руки, не касаемся грязными руками слизистых оболочек, через которые мы можем передать возбудитель, в-третьих – здоровый образ жизни: здоровый и продолжительный сон не менее семи часов, никакого алкоголя", - заявил он.

"Все думают, что алкоголь повышает иммунитет... Наоборот – никакого алкоголя не должно быть на этот период. Алкоголь вам временно может поднять настроение, может показаться, что и коронавирус – вам по колено. Но в дальнейшем употребление алкогольных напитков подавляет нашу иммунную систему и организм становится более восприимчивым к проникновению различных микроорганизмов и вирусов", - подытожил он.