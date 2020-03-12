Скачать
Четверг, 12.03.2020
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
ЕС отреагировал на решение США прервать транспортное сообщение с Европой
ЕС резко ответил США на недопуск путешественников из Шенгена
Бой Ломаченко против Лопеса под угрозой срыва
Бой Ломаченко против Лопеса под угрозой срыва
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 марта
Какие завтра праздники: традиции и приметы на 13 марта

В Украине проверили уже почти полсотни подозрений на коронавирус

В Украине проверили уже почти полсотни подозрений на коронавирус
12:47 Сегодня Телеграф УНН Фото: unsplash.com

Новости Украины:В Киевской лаборатории проверили уже около полсотни подозрений на COVID-19.

Центром общественного здоровья Украины с начала года до 12 марта получено 46 подозрений о коронавирусной инфекции COVID-19, все проверено - лишь один случай подтверждено, что произошло еще 3 марта - единственный в Украине случай, остальные 45 проверенных подозрений - отрицательные.

Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава.

"С начала года по состоянию на 11:00 12 марта Центром общественного здоровья Украины получено 46 подозрений о COVID-19. Сейчас все образцы исследованы: 1 подтверждено (3 марта) и 45 отрицательных", - указали в Центре. 

В Украину вернулись пассажиры лайнера Grand Princess

Также там напомнили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила официальный отчет из лаборатории ВОЗ в Лондоне, что подтверждает результаты исследований, полученных в украинской лаборатории. "Передача первых 5 положительных и 10 отрицательных результатов на COVID-19 в лабораторию ВОЗ является обязательным для всех стран-членов Всемирной организации здравоохранения", - добавили в ЦОЗ.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Украина, Заболевание, Заражение, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Какое чувство движет Вами: психологический тест
02 ВОЗ объявила пандемию коронавируса COVID-19 в мире
03 Продукты, которые нужно немедленно вытащить из холодильника
04 Украина на карантине из-за коронавируса: что происходит в регионах
05 Сдерживание коронавируса: Италия пошла на радикальную меру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
Украина рассмотрит ограничение полетов еще в две европейские страны
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
В Украине запускают видеофиксацию нарушений на дорогах
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Из-за карантина перенесли пробное ВНО
Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу
Фестиваль анимации LINOLEUM 2020 объявил о старте приема заявок в конкурсную программу
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь