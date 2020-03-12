В Украине проверили уже почти полсотни подозрений на коронавирус

Новости Украины:В Киевской лаборатории проверили уже около полсотни подозрений на COVID-19.

Центром общественного здоровья Украины с начала года до 12 марта получено 46 подозрений о коронавирусной инфекции COVID-19, все проверено - лишь один случай подтверждено, что произошло еще 3 марта - единственный в Украине случай, остальные 45 проверенных подозрений - отрицательные.

Об этом сообщает ЦОЗ Минздрава.

"С начала года по состоянию на 11:00 12 марта Центром общественного здоровья Украины получено 46 подозрений о COVID-19. Сейчас все образцы исследованы: 1 подтверждено (3 марта) и 45 отрицательных", - указали в Центре.

Также там напомнили, что вирусологическая референс-лаборатория Центра общественного здоровья Украины получила официальный отчет из лаборатории ВОЗ в Лондоне, что подтверждает результаты исследований, полученных в украинской лаборатории. "Передача первых 5 положительных и 10 отрицательных результатов на COVID-19 в лабораторию ВОЗ является обязательным для всех стран-членов Всемирной организации здравоохранения", - добавили в ЦОЗ.