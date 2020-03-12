В Украину вернулись пассажиры лайнера Grand Princess

Новости Украины:В Украину вернулись двое наших граждан, которые находились на изолированном из-за вспышки коронавируса лайнере Grand Princess, их поместили на обсервацию.

Двое украинцев с круизного лайнера "Grand Princess" вернулись в Украину и находятся на обсервации, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Сегодня ночью в Украину в безопасности и здоровыми вернулись двое граждан Украины, которые до этого находились на судне, известном "Grand Princess" , которое было изолировано. Я хочу подчеркнуть, что граждане, которые вернулись, несколько раз прошли контроль на состояние своего здоровья, у них не выявлено признаков заболевания на коронавирус. Но как дополнительная мера безопасности, они были помещены в соответствующее медицинское учреждение для продолжения обсервации", - сказал он на брифинге в Киеве в четверг.

Напомним, у побережья американского Калифорнии на круизном лайнере Grand Princess у 21 пассажира был диагностирован Covid-2019.

Впоследствии выяснилось, что на судне находятся 49 граждан Украины. Из них 47 - члены экипажа и 2 пассажира.

Всего на борту 3500 человек, граждане 54 стран мира (1100 членов экипажа, 2400 пассажиров).

Сообщалось, что 49 украинцев на борту лайнера Grand Princess, где обнаружили вспышку коронавируса, не имеют признаков болезни.