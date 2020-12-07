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Нет Бали и Таиланда, но есть Египет и Дубай: где готовы отдыхать украинцы во время карантина и сколько это стоит

Нет Бали и Таиланда, но есть Египет и Дубай: где готовы отдыхать украинцы во время карантина и сколько это стоит
Обновлено 11:52 Сегодня Телеграф

В связи с коронавирусной пандемией полноценная жизнь в мире, конечно, поутихла, однако насовсем не замерла. И, несмотря на закрытые для путешественников из-за угрозы распространения COVID-19 границы многих стран, еще есть люди, которые пакуют чемоданы и с семьей или друзьями отправляются в дальние края, чтобы отдохнуть от трудов праведных, избавиться от стресса, познакомиться с достопримечательностями, добавить телу загара, а душе – отрады. Мы продолжаем тему туризма: куда хотят украинцы и чем руководствуются, планируя отпуск? 

- Сейчас у нас открыты такие направления: Египет, Турция, Занзибар, Доминикана, Мальдивы и Арабские Эмираты, - перечисляет директор агентства «Море туров» Татьяна Клён. – Что туристы чаще всего сейчас бронируют? Египет. Потому что по бюджету он доступен большей части населения Украины. А вот Занзибар и Доминикана более высокие по цене. Недорого, кстати, сейчас еще в Дубае, цены очень доступные, но проблема в том, что тесты на коронавирус надо дважды сдавать - в Украине перед вылетом за свои деньги, а затем по прилету в Дубай - за их счет. Не каждый согласится два раза сдавать тест. Турция принимает без тестов и обсервации, но сейчас там курортный сезон уже закончился. Если и летают, то в основном в Стамбул, так как на побережье температура в среднем уже 20 градусов, а не 30. 

Арабские Эмираты, Абу Даби, мечеть Шейх Зайда, декабрь 2018 года

- А куда народ стремился год назад, когда все было замечательно? 

- Год назад мы в октябре-ноябре хорошо бронировали Испанию, Чехию, Венгрию. Погода там шикарная осенью, цены низкие, доступный отдых. Можно было спокойно погулять по Барселоне, по Праге, по Будапешту, это что касается европейских стран. В октябре еще очень хорошо продавался греческий остров Крит и испанский остров Тенерифе, там в это время года очень комфортно отдыхать. Но эти страны в данный момент недоступны, так как границы закрыты.

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- Чем клиенты, планирующие вояж, интересуются в первую очередь? 

- Честно говоря, народ в первую очередь подбирает себе отдых по цене, уточняет, где сейчас дешевле всего. Если раньше мы много продавали той же Доминиканы, Таиланда (в прошлом году в это время его очень хорошо бронировали), то сейчас эти страны недоступны. К тому же, наши сограждане еще стали финансово беднее. Если раньше среднестатистическая семья могла потратить на отдых 3 тысячи долларов, то сейчас максимум 1,5 тысячи. То есть, в два раза ниже чек, а вариантов немного по странам, поэтому сразу финансовый вопрос возникает «где дешевле?», затем спрашивают, куда нужно тесты сдавать, а куда нет, и только после этого идет выбор тура. 

Татьяна Клён рассказывает, что не заметила каких-либо изменений в возрастном составе отдыхающих. 

- С детьми все равно едут, летят, только теперь выбирают более простые туры и отели попроще. В этом году на Египет цены ниже, чем были в прошлые годы. Не знаю, как в других агентствах, а у нас есть и молодые туристы, и туристы в возрасте, которым за 60. Вот недавно я бронь для 68-летней женщины оформляла, она с мужем собирается на отдых. Просто запросы стали скромнее, потому что у людей денег стало меньше, или они не готовы слишком большую сумму потратить на отдых. 

Шри-Ланка, 2018 год

- А сколько стоит страховой полис от ковида? Есть же такой? 

- Да, такой полис есть, но нет единой стоимости, ведь этот полис зависит от того, в какую страну мы летим, сколько дней будем на отдыхе, а также от возраста туриста, соответственно, разной группы риска. Здесь очень много параметров, от которых зависит стоимость страховки, диапазон от 10 до 30 долларов на человека. Ну и от туроператора также зависит. У каждого туроператора свои контакты со страховыми компаниями, поэтому в заявку от полиса у некоторых туроператоров уже включен «ковид», у других же надо добавить, отдельно заплатив. 

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- Насколько вам стало сложнее работать? 

- Потери, конечно, очень ощутимые, потому что мы не продаем Европу и много других стран. Пропустили сезон Индонезии. Мы туры на Бали очень хорошо продавали - сейчас Бали не продается. В это время должны бы продавать Таиланд – острова, и Паттайя, Пхукет. Увы, этого ничего нет. Соответственно, осложняет планирование путешествий необходимость наличия тестов на коронавирус. С тестами это тоже другая история: если тот же Египет раньше просто продавали, то сейчас выезд нужно согласовать с тестами. Непонятно, положительный будет результат или отрицательный, а значит, очень много переживаний и нервов, как у туристов, так и у нас. 

Таиланд - сентябрь 2019 года

- Хотя вроде бы такая приятная сфера деятельности – международный туризм... 

- Ой, нет! Это только со стороны так кажется, что мы сидим в офисе, вокруг красивые картинки, все замечательно, но в нашей сфере всегда было сложно работать. Никто же собственно нашей работы не видит. Вот приходят устраиваться на работу в турагентство молодые девушки: поначалу восторженно, с горящими глазами убеждают: «Вот это «моё»! Я люблю путешествовать!». Затем начинают вникать в суть дела и обнаруживают, сколько здесь проблем, сколько всего нужно знать, перелопачивать информации, сколько нервов уходит, чтобы удовлетворить запросы клиентов, узнают, что в турагентствах нет выходных и праздников. И через 2-3 месяца сникают. Я, честно говоря, когда-то тоже так думала, когда смотрела на красивые картинки, на турагентов: «Боже, как красиво, они бесплатно ездят в рекламные туры» и все такое. Через нас столько менеджеров прошло, пока мы нашли «своих» сотрудников! 

Хотелось бы, чтобы это все быстрее закончилось, чтобы как-то удалось усмирить эту пандемию, но пока этому ни конца, ни края не видно и, как мне кажется, в ближайшие полгода ничего особенно не изменится. Но будем работать, как есть, в данных условиях, выживать, ведь у нас иного выхода нет, нам нужно двигаться дальше. Мы 10 лет работали, нарабатывали базу, репутацию, создавали свои офисы, учили менеджеров, чтобы в итоге собрать костяк профессионалов. Девочки очень опытные, мудрые, мы с ними вопросов, разных «траблов» порешали, стольким туристам помогли, в том числе и за границей, они знают все нюансы туризма, и я их отпускать и терять не хочу. 

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Автор: Ирина Левченко 

Фото. из архива Татьяны Клён

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Украина, Египет, ОАЭ, Индонезия, Дубай, Туризм, Отдых, Бали, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

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