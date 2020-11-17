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"Корона" убивает турбизнес: один из выходов – заново открывать Украину

"Корона" убивает турбизнес: один из выходов – заново открывать Украину
Обновлено 14:20 Сегодня Телеграф

И снова говорим о коронавирусной напасти, которая словно саранча, до корешков обгладывает различные сферы деятельности. Одна из них - туризм. По оценкам ООН, только за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, падение доходов отрасли составило примерно $320 млрд, почти 120 млн человек в мире рискуют остаться без работы. А ситуация только усугубляется. 

Своими наблюдениями по этому поводу с «Телеграфом» поделился учредитель турагентства из небольшого южного города Виктор Харченко. Он полтора десятилетия работал в туристической индустрии, и сейчас болеет душой за коллег, которые в условиях внутренних и международных карантинов пытаются удержаться на плаву.  

Пока сложности с зарубежными путешествиями - надо развивать местный туризм, - считает Виктор Харченко

- Когда в марте 2020 года коронавирус всех посадил по домам, работа везде остановилась, - вспоминает Виктор Кузьмич. - Народ посидел весну «взаперти», начал как бы свыкаться, привыкать соблюдать все карантинные условия и только в конце июня люди начали звонить, спрашивать про экскурсии. Потому что страх неизвестности, что был в самом начале, поутих. С середины лета началось послабление, турагенствам начали разрешать возить экскурсии, открывать зарубежье. Первой, помню, была Албания, потом Хорватия открылась. Но из-за того, что каждая страна устанавливала свои требования по отношению к туристам, случались проблемы. 

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Например, возникла несогласованность по двухнедельному карантину у Хорватии с Евросоюзом, членом которого она является. Люди купили тур в Хорватию, там их готовы встретить, на нашей и хорватской границе готовы пропустить, а между ними – не пускают без самоизоляции на 2 недели и свежих отрицательных ПЦР-тестов на «корону». Причем, разного рода ограничения вступали в силу неожиданно для туристов, готовившихся к путешествию заблаговременно.  

Хорватия

- Было даже такое, что самолет с пассажирами уже стоял загруженный в Борисполе и вдруг приходит сообщение, что все, Хорватия приостановила допуск туристов. Там затребовали, чтобы все были с отрицательными тестами на COVID-19. Туроператор договорился об отсрочке, людям дали возможность быстро сдать тесты в Украине и потом улететь. Представляете, какой был переполох, сложности? Затем открылся Египет, далее Турция, уже на осень Занзибар, Доминикана.  

- Египтяне, из-за того, что простояли долго и нужны были деньги, даже объявили о том, что если наши туристы заболеют в Египте, то там их будут лечить за счет принимающей страны.  

Как оказалось, при закрытых границах появилось чуть больше возможностей для отечественного туризма. 

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– Автобусные экскурсии долго не разрешали, но в конце июля поехали и мы. Правда, возили в основном на природу – например, на байдарках по Днепру, на море, на остров Джарылгач в Херсонской области, в красивые парки и биосферный заповедник. При этом соблюдали все необходимые требования – все были в масках, проводили скрининг, обрабатывали автобус антисептиком, создавали списки с телефонами, чтобы при необходимости могли предупредить любого об их контакте с заболевшим туристом. И, слава Богу, у нас все обошлось, не было случаев заболевания.  

Джарилгач

Сложно подсчитать потери, которые понесла отрасль, предлагающая людям отдых, удовольствия и впечатления.  

- Если вести разговор о туризме, то он оказался самым уязвимым, потому что тесно взаимосвязан с остальными секторами экономики страны. Мы-то потребляем услуги из разных сфер, например, авиаперевозчиков, а самолеты не летали. Людям надо питаться, а рестораны закрыли. Гостиницы – закрыли. А потом приоткрыли – по одному человеку в номере... Но так же невозможно работать – гостиница в пункте назначения есть, а железная дорога людей не везет, самолет не летит. Потом им уже разрешили возить, кормить, а собственно туризм еще сидел. И по сегодняшний день сидит.  

Сложнее всего оказалось предпринимателям с небольшими турфирмами. Нет работы – нет зарплаты маленькому коллективу, но надо платить за аренду помещений, оплачивать коммунальные услуги.  

Карпаты

- Часть коллег ушли на «удаленку», а многие вовсе закрыли бизнес. Была информация о том, что наше правительство – как и американское, британское и прочие - начало помогать малому и среднему бизнесу. И через социальные структуры какая-то «копейка» кому-то поступила. Но по итогу это не сыграло той роли, на которую рассчитывали – помочь предпринимателям устоять. Туристов, желающих нынче поехать за рубеж, «маленький-маленький ручеек». А с 20-х чисел октября – видимо, с обострением коронавирусной обстановки в стране, движение вообще прекратилось. Ни лететь, ни ехать никто не хочет. Говорят, что даже телефонных звонков нет. 

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Какой же есть выход? Харченко считает, что сейчас, во время «вынужденной паузы», надо работать на перспективу. Необходимо совместно с представителями местной власти развивать внутренний туризм, разрабатывать и предлагать маршруты к достопримечательностям края, сохранять культурное наследие, пропагандировать местные промыслы, налаживать выпуск сувенирной продукции, создавать выгодные условия для развития учреждений питания и гостиниц, хостелов с адекватными ценами. Ведь в территориальных громадах легче решать, на что сегодня стоит потратить средства, чтобы затем туризм приносил доходы территориям. 

Автор: Ирина Левченко 

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Все по теме:

Украина, Египет, Турция, Туристы, Туризм, Бизнес, Хорватия, Карантин, Коронавирус.

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