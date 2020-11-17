"Корона" убивает турбизнес: один из выходов – заново открывать Украину

И снова говорим о коронавирусной напасти, которая словно саранча, до корешков обгладывает различные сферы деятельности. Одна из них - туризм. По оценкам ООН, только за первые пять месяцев 2020 года международные туристические потоки сократились более чем наполовину, падение доходов отрасли составило примерно $320 млрд, почти 120 млн человек в мире рискуют остаться без работы. А ситуация только усугубляется.
Своими наблюдениями по этому поводу с «Телеграфом» поделился учредитель турагентства из небольшого южного города Виктор Харченко. Он полтора десятилетия работал в туристической индустрии, и сейчас болеет душой за коллег, которые в условиях внутренних и международных карантинов пытаются удержаться на плаву.
- Когда в марте 2020 года коронавирус всех посадил по домам, работа везде остановилась, - вспоминает Виктор Кузьмич. - Народ посидел весну «взаперти», начал как бы свыкаться, привыкать соблюдать все карантинные условия и только в конце июня люди начали звонить, спрашивать про экскурсии. Потому что страх неизвестности, что был в самом начале, поутих. С середины лета началось послабление, турагенствам начали разрешать возить экскурсии, открывать зарубежье. Первой, помню, была Албания, потом Хорватия открылась. Но из-за того, что каждая страна устанавливала свои требования по отношению к туристам, случались проблемы.
Например, возникла несогласованность по двухнедельному карантину у Хорватии с Евросоюзом, членом которого она является. Люди купили тур в Хорватию, там их готовы встретить, на нашей и хорватской границе готовы пропустить, а между ними – не пускают без самоизоляции на 2 недели и свежих отрицательных ПЦР-тестов на «корону». Причем, разного рода ограничения вступали в силу неожиданно для туристов, готовившихся к путешествию заблаговременно.
- Было даже такое, что самолет с пассажирами уже стоял загруженный в Борисполе и вдруг приходит сообщение, что все, Хорватия приостановила допуск туристов. Там затребовали, чтобы все были с отрицательными тестами на COVID-19. Туроператор договорился об отсрочке, людям дали возможность быстро сдать тесты в Украине и потом улететь. Представляете, какой был переполох, сложности? Затем открылся Египет, далее Турция, уже на осень Занзибар, Доминикана.
- Египтяне, из-за того, что простояли долго и нужны были деньги, даже объявили о том, что если наши туристы заболеют в Египте, то там их будут лечить за счет принимающей страны.
Как оказалось, при закрытых границах появилось чуть больше возможностей для отечественного туризма.
– Автобусные экскурсии долго не разрешали, но в конце июля поехали и мы. Правда, возили в основном на природу – например, на байдарках по Днепру, на море, на остров Джарылгач в Херсонской области, в красивые парки и биосферный заповедник. При этом соблюдали все необходимые требования – все были в масках, проводили скрининг, обрабатывали автобус антисептиком, создавали списки с телефонами, чтобы при необходимости могли предупредить любого об их контакте с заболевшим туристом. И, слава Богу, у нас все обошлось, не было случаев заболевания.
Сложно подсчитать потери, которые понесла отрасль, предлагающая людям отдых, удовольствия и впечатления.
- Если вести разговор о туризме, то он оказался самым уязвимым, потому что тесно взаимосвязан с остальными секторами экономики страны. Мы-то потребляем услуги из разных сфер, например, авиаперевозчиков, а самолеты не летали. Людям надо питаться, а рестораны закрыли. Гостиницы – закрыли. А потом приоткрыли – по одному человеку в номере... Но так же невозможно работать – гостиница в пункте назначения есть, а железная дорога людей не везет, самолет не летит. Потом им уже разрешили возить, кормить, а собственно туризм еще сидел. И по сегодняшний день сидит.
Сложнее всего оказалось предпринимателям с небольшими турфирмами. Нет работы – нет зарплаты маленькому коллективу, но надо платить за аренду помещений, оплачивать коммунальные услуги.
- Часть коллег ушли на «удаленку», а многие вовсе закрыли бизнес. Была информация о том, что наше правительство – как и американское, британское и прочие - начало помогать малому и среднему бизнесу. И через социальные структуры какая-то «копейка» кому-то поступила. Но по итогу это не сыграло той роли, на которую рассчитывали – помочь предпринимателям устоять. Туристов, желающих нынче поехать за рубеж, «маленький-маленький ручеек». А с 20-х чисел октября – видимо, с обострением коронавирусной обстановки в стране, движение вообще прекратилось. Ни лететь, ни ехать никто не хочет. Говорят, что даже телефонных звонков нет.
Какой же есть выход? Харченко считает, что сейчас, во время «вынужденной паузы», надо работать на перспективу. Необходимо совместно с представителями местной власти развивать внутренний туризм, разрабатывать и предлагать маршруты к достопримечательностям края, сохранять культурное наследие, пропагандировать местные промыслы, налаживать выпуск сувенирной продукции, создавать выгодные условия для развития учреждений питания и гостиниц, хостелов с адекватными ценами. Ведь в территориальных громадах легче решать, на что сегодня стоит потратить средства, чтобы затем туризм приносил доходы территориям.
Автор: Ирина Левченко