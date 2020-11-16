Турция во время пандемии: все носят маски, а на жилье и экскурсиях можно сэкономить

Затосковали нынче скретч-карты у любителей путешествий по миру: и рады бы граждане, жаждущие впечатлений, вернуться домой из зарубежного вояжа, стереть на них монеткой защитный слой, чтобы отметить страну, из которой привезли сувениры и фото, и где пережили незабываемые моменты, да вот, поди ж ты, «не летят туда самолеты и не едут поезда». Пандемия резко сократила перечень стран, где осенью 2020-го готовы принять туристов. Да и сами украинцы сейчас сто раз подумают, стоит ли тратить семейный бюджет на отдых, если существуют угроза заболевания родных этим непредсказуемым вирусом и возникающие с этим траты.

Но если подойти к вопросу отдыха вдумчиво, то можно и не откладывать на потом желание увидеть что-то новое сейчас. Одно из сохранившихся популярных туристических направлений – яркая и загадочная Турция. Совсем недавно с мамой, супругой и годовалой дочуркой там побывал журналист, владелец харьковского сайта Newsroom Павел Федосенко.

- В целесообразности этой поездки мы особо не сомневались, потому что объективно, в Турции ситуация по заболеваемости Covid-19 и динамика лучше, чем в Украине. По-моему, нет ничего страшнее, чем заболеть коронавирусом у нас, в любой другой стране, мне кажется, это не так страшно, - говорит Павел Федосенко. Даша, Бали и пастила: как сладкий подарок едва не довел украинку до тюрьмы

В доказательство Павел приводит статистику: население Турции - 80 миллионов, ежедневный прирост коронавирусных больных - 2500 человек. Население Украины - 42 миллиона, ежедневный прирост - 10 тысяч. И это при том, что у нас проводят «эксперименты» с количеством пассажиров в метро и автобусах, закрывают и ограничивают работу ТРЦ, кинотеатров, рынков, вводят «карантин выходного дня». А там - работающие заведения и общественный транспорт при огромном потоке туристов. И всеобщий масочный режим. На сознательность граждан не полагаются, зато штраф за несоблюдение мер безопасности около 100 долларов.

- Мы также старались обезопасить себя во время поездки, хотя и без фанатизма. Например, фотографируясь на память у достопримечательностей, в интересных локациях позволяли себе снимать маски. Во всех местах скопления людей ходили в масках, перчатки не надевали. В самолете обязательно ношение масок, мы летели 2 часа, все это время пассажиры оставались в масках, за этим следили бортпроводники, делали замечания, если кто-то снимал ее. Можно сказать, что 100% пассажиров были в масках.

В Турции сейчас не требуется оставаться на карантине ни после приезда в страну, ни при пересечении турецкой границы, поэтому там в этом плане все очень лояльно, почему, собственно, сейчас многие и выбирают ее для отдыха.

Мы снимали на время отдыха квартиру, потому ни с кем из персонала не пересекались. В Каппадокии останавливались в гостинице, там обслуживающий персонал и гости все были в масках, кроме парня-хостеса, но это, скорее исключение. Зато везде стояли антисептики - на входе, на каждом этаже, в номере. Впрочем, они есть на входе в любое помещение, в кафе, в аэропорту, в ТРЦ, в любой самой захудалой закусочной. Даже в микроавтобусе, который вез нас в аэропорт и обратно, стоял дезинфектор.

По словам соотечественника, в Турции масочный режим всеобщий, жесткий, без маски можно находиться только дома. В общественных местах нужно быть в маске или респираторе, и в ресторанах тоже – до момента, когда еду подадут на стол. Но не бывает правил без исключений. Как заметил коллега, где-нибудь в переулке можно увидеть и местных молодых жителей без маски. А если такие встречались в публичных местах, то это, в большинстве случаев, из числа русскоговорящих туристов.

- В Каппадокии - это все же курортная местность - и люди там более расслабленные. Но там и нет таких толп, как в том же Стамбуле. Температуру измеряют в ТРЦ, в магазинах, в аэропорту. Не заметил, чтобы где-то перегибали палку в требованиях безопасности, тесты точно нигде не требовали.

Понятное дело, что из-за падения числа туристов, произошли и изменения в ценовой политике гостеприимного государства. И в этой ситуации оказались свои «плюсы».

- В этом вопросе нам очень повезло, - продолжает Павел. – Мы, правда, не сравнивали с ценами до карантина, но в данном случае аренда квартир и отелей сейчас недорогая. И точно повезло с Каппадокией - это местность, куда многие едут, чтобы покататься на воздушных шарах или хотя бы полюбоваться этим впечатляющим зрелищем. Я – смотрел, а жена моя каталась. Так вот стоимость экскурсии на воздушном шаре упала примерно в 5 раз: если раньше подъем на шаре стоил для одного человека около 350 евро, то в данный момент всего 70 евро. И это именно по причине туристического кризиса, людей немного и цены рухнули. Вы должны здесь побывать: 40 очаровательных мест нашей планеты Автор: Ирина Левченко