Вы должны здесь побывать: 40 очаровательных мест нашей планеты (Фото)

Однажды карантин закончится, страны начнут открывать свои границы для туризма и мы сможем выбрать понравившейся маршрут и отправится в долгожданное путешествие. Но, пока, давайте насладимся невероятными пейзажами, которые наша история и природа предоставила человечеству в наследство.

Природа создала столько удивительных мест на нашей планете, что не хватит целой жизни, чтобы увидеть их все.

Да и как успеть их увидеть, если бюджет не безграничен, а отпуска дают со скрипом всего 20 рабочих дней в году. Вот и приходится смотреть на захватывающие дух фотографии и мечтать, что вот однаааажды…

Каньон Антилопа, США

Острова Пхи Пхи, Таиланд

Санторини, Греция

Мальдивы

Мачу Пикчу, Перу

Великая Китайская Стена

Исландия

Остров Бора-Бора

Волна, Аризона, США

Петра, Иордания

Пещера Кристаллов, шахта Найка, Мексика

Озеро Морейн, Канада

Гранд-Каньон, США

Арка Berry Head, Канада

Долина монументов, США

Плитвице, Хорватия

Прекестулен, Норвегия

Памуккале, Турция

Остров Сокотра, Йемен

Озеро Карерра, Аргентина

Баган, Мьянма

Соляная пустыня Salar De Yuyni, Боливия

Залив Ха Лонг, Вьетнам

Ангкор-Ват, Камбоджа

Водопад Игуасу, Аргентина, Бразилия и Парагвай

Двенадцать апостолов, Австралия

Йосемитский национальный парк, Калифорния, США

Монастыри Метеора, Греция

Ледник Perito Moreno Glacier, Аргентина

Брайс-Каньон, Юта, США

Сейшелы

Пирамиды Гизы, Египет

Азорские острова

Позитано, Италия

Тана Лот, Бали

Остров Палаван, Филиппины

Водопад Анхель, Венесуэла

Горы Тяньцзи, Китай

Гора Улуру, Австралия

Бассейн Гамильтон, Техас, США