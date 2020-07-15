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Вы должны здесь побывать: 40 очаровательных мест нашей планеты (Фото)

Вы должны здесь побывать: 40 очаровательных мест нашей планеты (Фото)
Обновлено 17:36 Сегодня Телеграф bigpicture.ru Фото: pixabay.com
Однажды карантин закончится, страны начнут открывать свои границы для туризма и мы сможем выбрать понравившейся маршрут и отправится в долгожданное путешествие. Но, пока, давайте насладимся невероятными пейзажами, которые наша история и природа предоставила человечеству в наследство.

Природа создала столько удивительных мест на нашей планете, что не хватит целой жизни, чтобы увидеть их все.

Да и как успеть их увидеть, если бюджет не безграничен, а отпуска дают со скрипом всего 20 рабочих дней в году. Вот и приходится смотреть на захватывающие дух фотографии и мечтать, что вот однаааажды…

Каньон Антилопа

Каньон Антилопа, США

Острова Пхи Пхи

Острова Пхи Пхи, Таиланд

Санторини

Санторини, Греция

Мальдивы

Мальдивы

Мачу Пикчу

Мачу Пикчу, Перу

Великая Китайская Стена

Великая Китайская Стена

Исландия

Исландия

Остров Бора-Бора

Остров Бора-Бора

Волна

Волна, Аризона, США

Петра

Петра, Иордания

Пещера Кристаллов

Пещера Кристаллов, шахта Найка, Мексика

Озеро Морейн

Озеро Морейн, Канада

Гранд-Каньон

Гранд-Каньон, США

Арка Berry Head

Арка Berry Head, Канада

Долина монументов

Долина монументов, США

Плитвице

Плитвице, Хорватия

Прекестулен

Прекестулен, Норвегия

Памуккале

Памуккале, Турция

Остров Сокотра

Остров Сокотра, Йемен

Озеро Карерра

Озеро Карерра, Аргентина

Баган

Баган, Мьянма

Соляная пустыня Salar De Yuyni

Соляная пустыня Salar De Yuyni, Боливия

Залив Ха Лонг

Залив Ха Лонг, Вьетнам

Ангкор-Ват

Ангкор-Ват, Камбоджа

Водопад Игуасу

Водопад Игуасу, Аргентина, Бразилия и Парагвай

Двенадцать апостолов

Двенадцать апостолов, Австралия

Йосемитский национальный парк

Йосемитский национальный парк, Калифорния, США

Монастыри Метеора

Монастыри Метеора, Греция

Ледник Perito Moreno Glacier

Ледник Perito Moreno Glacier, Аргентина

Брайс-Каньон

Брайс-Каньон, Юта, США

Сейшелы

Сейшелы

Пирамиды Гизы

Пирамиды Гизы, Египет

Азорские острова

Азорские острова

Позитано

Позитано, Италия

Тана Лот

Тана Лот, Бали

Остров Палаван

Остров Палаван, Филиппины

Водопад Анхель

Водопад Анхель, Венесуэла

Горы Тяньцзи

Горы Тяньцзи, Китай

Как не стоит себя вести в Европе: поведение туристов, которое европейцы терпеть не могут

Гора Улуру

Гора Улуру, Австралия

Бассейн Гамильтон

Бассейн Гамильтон, Техас, США

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Туризм, Путешествие.

Автор:

Телеграф
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