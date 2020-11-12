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Выстрел в ногу: как бизнесу пережить карантин и получить компенсацию от государства

Выстрел в ногу: как бизнесу пережить карантин и получить компенсацию от государства
11:18 Сегодня Телеграф

Карантин и самоизоляция - два фактора, которые могут погубить средний и малый бизнес в Украине. Факторы, которые вынужденно ограничивают права и свободы людей, очень сильно бьют по карману. Предприниматели по всей стране сейчас бьют в набат и думают, как восстановить свое дело. Карантин выходного дня только усугубит ситуацию.

Карантин выходного дня

Обезопаситься и перестраховываться уже бесполезно. Полгода назад мало кто предполагал, к каким последствиям могут привести локдауны и прочие коронавирусные ограничения.

Что происходит сейчас

Сервис Опендатабот позволяет онлайн ознакомиться с тем, что происходит с бизнесом на карантине.

В начале марта, до объявления карантина, еженедельно в Украине появлялось около 5 тысяч предпринимателей. К концу мая новые регистрации упали почти втрое, при этом в апреле за неделю появлялось всего полторы тысячи новых предпринимателей. Начиная с июня регистрация физлиц предпринимателей (ФОП) выровнялась и стала более стабильной. На момент написания статьи, за неделю в Украине зарегистрировалось более 6 тысяч новых ФОП, и почти тысяча компаний. Впрочем, далеко не все новые предприниматели работают в прибыль.

Количество новых зарегистрированных бизнесов в Украине во время карантина

И те, кто начинает бизнес в это непростое время, и те, кто работает многие годы, заинтересованы в том, чтобы вытянуть по максимуму из своих возможностей. "Телеграф" проанализировал ситуацию и предлагает несколько решений, которые могут помочь удержать бизнес на плаву.

Возврат стоимости аренды помещения

В Украине зарегистрировано 1 миллион 885 тысяч ФОП-ов. Из них 1,5 миллиона находятся на упрощенной системе налогообложения. То есть многим удобно работать по минимальным официальным ставкам.

Это же относится к договорам аренды помещений. До карантина вряд ли кто-то мог себе представить, что будет руководить своим предприятием удаленно, не выходя из дома. Однако, сейчас это реальность. А деньги за аренду закрытого помещения многие продолжали платить в период фактического локдауна с 12 марта по 25 мая.

Оказывается, их можно было вернуть. Более того, реально возместить эти средства и сейчас, если знать, куда идти. С подобным форс-мажором каждому бизнесмену с арендой - прямая дорога в Торгово-промышленную палату. Туда нужно написать письмо, в котором следует указать все реквизиты и отметить, что производство или сервис останавливаются. ТПП должна подтвердить этот факт. Также нужно поставить в известность арендодателя.

Торгово-промышленная палата Украины

Многие скажут, что при наличии почти 2 миллионов бизнесменов в Украине ответы на письма персонал Торгово-промышленной будет писать вечность. Однако, следует учитывать человеческий фактор. Многие предприниматели рассуждают точно так же. Да и аренду по договорам платят копеечную. По этим причинам они не подают заявления в ТПП.

Переход на удаленный и выносной форматы

Если абстрагироваться от кейсов "Велюта" и "Эпицентра", то у многих выход в пандемию только один - интернет-продажи и доставка по месту.

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С одеждой, обувью и продуктами такие вещи срабатывают. Достаточно вспомнить недавние примеры онлайн-супермаркета 24/7, доставки продуктов из сел в города и вполне удачный стартап по обеззараживанию помещений. Последняя компания сейчас уже выпускает свои системы обеззараживания.

Кстати, стоит отметить, что у владельца Amazon Джозефа Безоса за время карантина доход вырос на $20 млрд. Но во всех проектах есть важный момент - это сети, которые требуют крупных финансовых и ресурсных вложений. Увы, далеко не все инвесторы настроены вкладывать деньги в тот момент, когда у людей ограничено движение по их населенному пункту.

"На вынос" срабатывает не всегда

На самом деле готовить на вынос еду, наливать в окошко крафтовый алкоголь и раздавать VR-шлемы для виртуальных туристических экскурсий - не взлетает. С подобным видом путешествий все ясно на уровне ощущений и иллюзорности. А с кабаками…

Владельцы точечных заведений со своим уникальным колоритом говорят, что им осталось совсем немного. Многие уже работают в долг и отмечают, что "на вынос" у них не срабатывает. Посетителям нужен колорит места, а не только его фирменные коктейли. До марта месяца у большинства офисных работников был свой бар по пятницам, ведь так?

Что об этом говорят сами предприниматели?

Мы пообщались с основателем Pizza Veterano Леонидом Остальцевым, который во время карантина даже запустил несколько новых точек. 

- Если коротко, то карантин выходного дня - это равноценно выстрелу в ногу. Первый карантин, когда нас просто закрыли, стал мне в минус 700 тысяч гривен. Тогда я взял кредит в банке и распределил все свои источники таким образом, чтобы за него рассчитаться. И попросил у арендодателя отсрочку, скидку. Нюанс - большая аренда, потому что центр города.

За время первого локдауна мы не уволили ни одного сотрудника. Платили зарплату, работали по доставке. Но! Я хочу объяснить сразу несколько моментов:

  • Закрыто в выходные - государство нас лишает 60-70% оборота. Если взять месяц - 31 день - допустим 100 тысяч гривен. То 60-70 тысяч мы зарабатываем именно в выходные. Будние дни - вспомогательная история.
  • Если заведение работает не в формате доставки, а как зал, то доставка покрывает 20% оборота.

Леонид Остальцев

Что касается других проектов - работа по их открытию шла в течение года. У нас не было выбора - нужно открывать. Деньги вложили еще год назад на открытие сейчас.

Мы не можем ждать окончания коронависрусного кризиса. Помещения в аренде, долгий ремонт.

Со стороны может показаться, что у нас все з**бись. На самом деле все так же, как и других.

По подсчетам Ассоциации Рестораторов Украины за первый локдаун было закрыто 19% заведений общественного питания. Что будет после второго... Закрывая заведения на выходные, правительство отбирает у ресторанов и кафе возможность получать как минимум половину своего ежемесячного оборота. А это ломает любую бизнес-модель ресторанного бизнеса.

Правительство готово подставить плечо?

Сейчас власть наивно полагает, что сможет еще какое-то время продержаться без компенсаций малому бизнесу. Государственная налоговая служба Украины публикует оптимистическую статистику о росте регистрации частных предпринимателей.

Только молчат в этих данных про увеличение лиц, которые перешли на третью группу единого налога, а это всего 5% от доходов. Стараются не акцентировать внимание, что налоговыми у нас были все-таки “каникулы”, а не остановка выплат в казну для вынуждено ушедших на отдых за свой счет бизнесменов.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль и правительство пообещали 500 тысяч новых рабочих мест. Только, они так и не появились в полном объеме. На прямой вопрос премьер ответил, что "не знает", где обещанные рабочие места. Хотя бы честно.

Председатель правительства на своей странице Facebook пишет: “Правительство готово подставить плечо”. Однако, как это будет работать, пока никому не известно. 

Шмыгаль после принятого решения о карантине выходного дня, написал у себя в Telegram, что Кабмин видит это следующим образом:

  • компенсировать части зарплат работников в связи с простоем;
  • внедрить программу портфельных гарантий. Она должна заработать в ближайшее время - до 80% кредита будет покрывать государство;
  • применить механизм признания "карантина выходного дня" форс-мажорным обстоятельством, что мы сейчас оговариваем с Торгово-промышленной палатой.

продолжить реализацию программы доступных кредитов "5-7-9", которая позволит получить кредитные каникулы для бизнеса. То есть рефинансировать существующие займы фактически под 0%.

Однако, премьер, как всегда, не называет сроков выполнения написанного.

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Автор: Александр Poison Нечай

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Все по теме:

Украина, Бизнес, Магазины, Карантин, Кафе, Рестораны, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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