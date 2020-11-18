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На террасу бунгало пришла львица: украинец рассказал о курьезе на отдыхе в Танзании

На террасу бунгало пришла львица: украинец рассказал о курьезе на отдыхе в Танзании
23:35 Ср, 18 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: facebook Владимир Петров

О рисках отдыха в Танзании рассказал продюсер Владимир Петров в своем Facebook.

"Сегодня в час ночи на террасу моего бунгало пришла львица. Ничего особенного, понюхала двери, походила, полежала и через час ушла", - пишет Владимир.

Владимир отмечает, что от страха он задержал дыхание, так как не знал что нужно делать в таких ситуациях.

"Я поставил мировой рекорд по задержке дыхания, где-то 1ч. 8 минут или 1ч. 20 минут".

Утром, испуганный турист обратился к руководству гостиницы на территории Национального парка Серенгети, где он отдыхал.

В ответ он лишь услышал "посвети на неё фонариком и она уйдёт!". 

Из средств защиты от "не прошенных гостей" у администрации оказалось только копье.

Пользователи сети, поделились своим видением выхода из такой ситуации.

Не спать: животные, которые смешно зевают

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Все по теме:

Танзания, Серенгети, Владимир Петров, Львица.

Автор:

Телеграф
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