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Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
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Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?

Горнолыжные курорты Европы планируют закрыть на праздники, а что с отдыхом в Карпатах?
10:14 Сегодня Телеграф

На днях стало известно об инициативе канцлера Германии Ангелы Меркель совместно с властями соседних стран до 10 января закрыть все горнолыжные комплексы Европы. «К сожалению, это не будет легко из-за позиции Австрии, но мы постараемся это сделать», - посетовала Меркель. Потому, вероятно, нашим «заможним» соотечественникам отдохнуть во французском Куршевеле, в итальянской Кортине, швейцарских Сент-Моритце и Церматте, болгарском Банско или румынской Пояна Брашов нынче не удастся.

Тогда, наверное, встречать рождественские-новогодние-и опять рождественские праздники украинцы рванут в Карпаты? Любоваться заснеженными просторами с подъемников и спускаться с гор на лыжах, нежиться в термальных источниках и дегустировать блюда местной кухни, знакомиться со старинными обрядами и удивительной архитектурой, скупать у мастеров народного творчества вышитые, вязаные, валяные и плетеные изделия, расписную посуду и карпатские чайные сборы...

Забронирована лишь треть номеров

С другой стороны, в Украине тоже постоянно растет количество заболевших коронавирусом, а медики и руководство страны постоянно заводят разговор о введении локдауна до праздников, а то и включительно с ними. Так ждут ли нас на карпатских курортах в разгар коронавируса?

- Очевидно, что туристическая отрасль пострадала в числе первых, - объяснил «Телеграфу» директор санаторно-туристического комплекса «Трускавец 365» Сергей Чурбанов. – Весной, во время карантина, мы, понятное дело, не работали. Летом в большинстве своем, все работали «в ноль», туристы были, но слишком мало, чтобы работать прибыльно. Традиционно мы осенью принимали бронирование и предоплаты на новогодние праздники, но сейчас их нет, в связи с тем, что люди не знают, что будет завтра. Даже те, кто и хотел бы забронироваться, понимая, что могут ввести ограничения, и на работу отелей, и на передвижения по стране, этого не делают. Поэтому и мы находимся в режиме ожидания. Потенциальные туристы нам звонят, интересуются ценами, уточняют, легко ли снять бронь, если изменится ситуация в стране или у них лично возникнут какие-то проблемы. Люди хотят ехать, и особенно – встретить праздник в красивом необычном месте, но никто гарантий дать не может, что их поездка состоится. В результате, бронируют места только самые смелые. Остальные ожидают, наверное. Мы успокаиваем, что в случае с нашей сетью их деньги не пропадают, они остаются на депозите и человек может в любое время их использовать.

Безусловно, чтобы выполнить сегодняшние антивирусные требования, в ресторанах и на рецепции, в коридорах и в автобусах имеются дезинфекторы.

По словам руководителя, летом, открываясь после карантина, они делали специальные акционные предложения, сейчас также есть и скидки, и акции. Да и цены на «высокий сезон» не выше прошлогодних, ведь поднимать их сейчас нет никакого резона. Но, сетует, этого недостаточно, чтобы исправить существующее положение. Если в предыдущие годы у них к началу декабря 95% мест на праздники было уже забронировано, то на сегодняшний день бронь коснулась не более трети номеров.

В «подвешенном состоянии» и туристы, и отели

- Очень сложно живется нам сейчас – и в период карантина, и данный момент, - подтвердила руководитель отдела бронирования сети «Отдых 365». – Практически загрузки ни у кого нет, мы все на грани выживания. И, конечно, новогодние, рождественские праздники мы ожидаем как «глоток воздуха». Конечно, ни о какой прибыли разговор не идет, просто о какой-то жизни. Но если сделают локдаун, это будет гибель для курортных городов. Люди не едут, боятся, что все будет закрыто, что может прерваться железнодорожное сообщение, вдруг на каких-то станциях поезда не будут останавливаться. И такие «дерганья» из стороны в сторону положительного эффекта для нормальной работы курортных городов не дают. Понятно, что сейчас всем сложно – и рестораторам, и парикмахерам, но почему про отели вообще все молчат. А нам вообще невозможно жить без гостей! Все находятся в «подвешенном» состоянии.

И туристы вроде хотят поехать, отдохнуть, психологически отвлечься от сложной ситуации, но опасаются также болезни в семье, а мы не знаем, приедут ли они к нам. Кстати, год назад отели на новогодние и рождественские дни в это время уже были полностью забронированы, самые предусмотрительные это делают в ноябре. Бывали годы, что к концу сентября мы были уже полностью забронированы. Но мы оптимисты, и надеемся, что все будет хорошо – нам так легче работать. И, конечно же, снег в небесной канцелярии мы уже заказали (смеется).

На рождественские и новогодние праздники также приходятся школьные каникулы. И если ранее родители могли побаловать ребятишек, отправившись с ними на горнолыжные курорты, то сейчас опасаются, что зимние каникулы-2021 могут перерасти в карантинные и с младшими школьниками затем еще придется сидеть дома, осваивая дистанционное обучение.

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Если ограничения ужесточат – будем закрываться

- Очень-очень сложно нам сейчас, бронирований раз в 5 меньше, чем обычно, - сообщила Руслана, администратор одного из отелей Драгобрата. – Люди боятся бронировать отдых из-за постоянно меняющейся обстановки в стране. Нам звонят и спрашивают, как поступать, если вдруг в Украине установят более строгий карантин. Но если вдруг ограничения ужесточат, то, скорее всего мы будем закрываться вообще. А если будет более-менее благополучно, то мы будем работать, а отдыхающие к нам будут ехать. В данный момент мест на новогодние праздники у нас на курорте достаточно.

Девушка заверила, что цены на праздничные дни в их отеле остались на уровне прошлогодних. К примеру, в Драгобрате 2-местный номер в отеле с завтраком и ужином на базе отдыха в период с 28.12.2020 по 11.01.2021 стоит 1579 грн./сутки, а 2-местный номер в коттедже в эти же дни - 2000 грн./сутки.
3-местный номер в отеле - с 28.12.2020 по 11.01.2021 обойдется туристам по 2274 грн./сутки, а 3-местный номер в коттедже в этот же период будет стоить 2874 грн./сутки.

Драгобрат

- Гораздо меньше отдыхающих по сравнению с предыдущими годами, - говорит Мирослава, хозяйка одного из отельных комплексов Драгобрата. – Потому мы делаем для своих постояльцев скидки. Но и вообще цены с прошлого года не поднимали. У нас и в настоящее время еще есть свободные места на новогодние и рождественские праздники.

Сейчас еще можно снять двухместный номер за 1000 гривен в сутки, в период с 28 декабря по 3 января 2021 года он будет стоить 2000 гривен. Если же приедет семья из 4-х человек, то до праздников они могут снять номер за 2000 гривен в сутки. В праздничные дни стоимость этого номера повышается до 4000 гривен.
На сайте бронирования отелей Booking достаточно предложений на новогодний период и в Буковеле. Цены стартуют от 3000 гривен за двоместный номер в сутки. Впрочем, можно найти и дешевле, если поискать в соседних селах.

Некоторые представители отельного бизнеса оказались не готовы ответить, как на сегодняшний день у них обстоят дела со спросом на отдых и предлагали нам перезвонить на следующей неделе после решения Кабмина по карантину или просто ближе к праздничным дням.

Тем временем «Укрзалізниця» на период зимних массовых перевозок вводит дополнительные поезда в курортные регионы, в частности, на таких направлениях, как Киев - Солотвино, Одесса - Львов (Ужгород)/Рахов, Ковель - Одесса, Мариуполь - Львов и Хмельницкий - Лисичанск.

Автор: Ирина Левченко

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Все по теме:

Карпаты, Отдых, Буковель, Карантин, Драгобрат, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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