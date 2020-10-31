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Комендантский час и усиление карантина: Европа возвращается к локдауну

Комендантский час и усиление карантина: Европа возвращается к локдауну
22:41 Сегодня Телеграф

Европейские страны начинают постепенно возвращать режим самоизоляции — сейчас на карантине уже сидят жители Ирландии, в пятницу к ним присоединились французы, а на будущей неделе проводить досуг дома начнут и граждане Германии. В ближайшее время рассмотрят вопрос об ограничении передвижений граждан и в Австрии.

Германия и Франция объявили о введении нового режима самоизоляции в ответ на растущее число случаев заболевания COVID-19 – сейчас Европа занимает лидирующую позицию по количеству новых заражений. За минувшую неделю там прибавилось более миллиона пациентов, сообщала Всемирная организация здравоохранения.

Первой о четырехнедельном локдауне заявила канцлер Германии Ангела Меркель – уже с понедельника, 2 ноября, в стране будут закрыты рестораны, бары и клубы. Развлекательные и культурные общественные места, такие как театры, музеи и кинотеатры, прекращают свою деятельность вместе со спортзалами, бассейнами, саунами и салонами красоты. 

Школы и детские сады останутся открытыми, однако там будут соблюдаться еще более ужесточенные гигиенические меры. По словам Меркель, ограничения будут пересмотрены через две недели.

Президент Франции подошел к вопросу еще более серьезно: там ограничительные меры ввели с 30 октября, они сохранятся минимум до 1 декабря. Теперь французам необходимо получать специальные сертификаты, чтобы выходить на улицу. Отправиться при этом можно только на работу, в школу или детский сад, купить продукты, проведать пожилого родственника или «просто подышать воздухом» около дома.

«Вирус циркулирует со скоростью, которую даже самые пессимистичные прогнозы не могли предсказать», — заявил французский лидер.

Последовать примеру соседей собирается и Австрия. Облегченный вариант самоизоляции, принятый в Германии и Франции, может быть введен в стране уже на следующей неделе. Второй вариант, который рассматривают власти, – установление ночного комендантского часа. Как сообщают местные СМИ, люди не смогут выходить из домов в ночное время без веской причины.

Завтра и до 13 декабря закрывается Бельгия – работать будут только продуктовые магазины и аптеки, запрещено собираться компаниями более 4-х человек. В стране фиксируют рекордный прыжок заражений – за прошедшие сутки почти 24 тысячи. До 20 ноября решили продлить действие чрезвычайного положения в Чехии - местные больницы, отведенные для больных коронавирусом, заполнены почти на 100%. 

Последние несколько дней итальянцы по всей стране выходят на протесты. Из-за введения новых антикоронавирусных ограничений, которые начали действовать с понедельника. Итальянцы с ними не согласились.

Люди собирались на улицах, бросали камни, выходили на марши и били на акциях посуду. Не пугает их и то, что в Италии снова рекордные показатели коронавирусных заболеваний. Так, за минувшие сутки корону подхватили 22 тысячи. А вот умерли более 220 человек. Такая цифра впервые с мая этого года. А ученые говорят, что корона в Италии достигла уровня эпидемии.

Ежедневно антирекорды фиксируют и в Польше. Там корону за минувшие сутки подхватили 18 тысяч человек. Теперь в "красной" зоне вся страна.

Премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон рассматривает возможность нового локдауна для борьбы с распространением коронавируса. Новые карантинные меры могут вступить в силу уже 4 ноября, пишет The Times.

Среди прочего могут быть закрыты все точки розничной торговли, которые не продают товары первой необходимости. В то же время образовательные учреждения по-прежнему будут принимать учащихся. Однако окончательное решение еще не принято.

Напомним, по состоянию на утро 31 октября в Украине выявили почти 8,8 тысяч новых случаев коронавируса.

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Все по теме:

Европа, Карантин, Границы, Коронавирус, Самоізоляція, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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