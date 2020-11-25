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В Украине назначили дополнительные 20 поездов на новогодние праздники: расписание

В Украине назначили дополнительные 20 поездов на новогодние праздники: расписание
Обновлено 16:37 Сегодня Телеграф

В рамках подготовки к Новому году "Укрзализныця" запустила курсирование несколько десятков дополнительных поездов. Некоторые из них выйдут на рельсы с середины декабря.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-службе уточнили, что два поезда будут осуществлять дополнительные рейсы, еще один будет курсировать по маршрутам, которые специально продлять в связи с новогодними праздниками.

Речь идет о следующих маршрутах:

 №168 "Львов - Одесса".

Он отправится полный пассажиров в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года.

№198 "Ковель - Львов".

Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3, 6, и 10 января 2021 года.

№ 768/767 "Киев - Херсон".

Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.

Также назначены дополнительные рейсы следующим поездам:

№ 774 "Киев - Шостка" на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;

№ 782 "Киев - Черкассы" на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.

Кроме того, перевозчик с 13 декабря возобновляет движение таких поездов:

№ 13/14 "Киев - Солотвино" (Тересва);

№ 26/25 "Одесса - Львов" (Ужгород)/Рахов;

№ 58/57 "Ковель - Одесса";

№ 70/69 "Мариуполь - Львов" ежедневно из Мариуполя;

№ 138/137 "Хмельницкий - Лисичанск".

Также начнут курсировать поезда сообщением:

 № 357/358 "Киев - Рахов" ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.

№ 745/746 "Киев - Славское", ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.

Кроме того, с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:

 № 41/42 "Днепр - Трускавец";

№ 43 "Ивано-Франковск - Киев";

№ 45/46 "Лисичанск - Киев";

№ 118/117 "Черновцы - Киев".

Как сообщалось ранее, синоптик рассказал, ждать ли снег на Новый год, и какой будет погода на Рождество.

 

 

   

 

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Укрзализныця, Новый год, Поезда.

Автор:

Телеграф
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