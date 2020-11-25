В Украине назначили дополнительные 20 поездов на новогодние праздники: расписание

В рамках подготовки к Новому году "Укрзализныця" запустила курсирование несколько десятков дополнительных поездов. Некоторые из них выйдут на рельсы с середины декабря.
Об этом сообщается на сайте ведомства.
В пресс-службе уточнили, что два поезда будут осуществлять дополнительные рейсы, еще один будет курсировать по маршрутам, которые специально продлять в связи с новогодними праздниками.
Речь идет о следующих маршрутах:
№168 "Львов - Одесса".
Он отправится полный пассажиров в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3 января 2021 года.
№198 "Ковель - Львов".
Поезд осуществит рейсы в обоих направлениях 30 декабря 2020 года и 3, 6, и 10 января 2021 года.
№ 768/767 "Киев - Херсон".
Из Киева он будет курсировать 29, 30 декабря 2020 года, 3 и 10 января 2021 года. Из Херсона - 30, 31 декабря 2020 года и 4 и 11 января 2021 года.
Также назначены дополнительные рейсы следующим поездам:
№ 774 "Киев - Шостка" на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года;
№ 782 "Киев - Черкассы" на 30 декабря 2020 года и 6 января 2021 года.
Кроме того, перевозчик с 13 декабря возобновляет движение таких поездов:
№ 13/14 "Киев - Солотвино" (Тересва);
№ 26/25 "Одесса - Львов" (Ужгород)/Рахов;
№ 58/57 "Ковель - Одесса";
№ 70/69 "Мариуполь - Львов" ежедневно из Мариуполя;
№ 138/137 "Хмельницкий - Лисичанск".
Также начнут курсировать поезда сообщением:
№ 357/358 "Киев - Рахов" ежедневно, с 18 декабря из Киева, с 19 декабря - с Рахова.
№ 745/746 "Киев - Славское", ежедневно с 15 декабря в обоих направлениях.
Кроме того, с 13 декабря ежедневно будут курсировать поезда:
№ 41/42 "Днепр - Трускавец";
№ 43 "Ивано-Франковск - Киев";
№ 45/46 "Лисичанск - Киев";
№ 118/117 "Черновцы - Киев".
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