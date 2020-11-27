Закроют ли школы и детсады во время локдауна: в Раде дали ответ

Несмотря на планы властей ввести в декабре на территории Украины жесткий карантин, который может затянуться и на время новогодних праздников, учебные заведения будут работать в обычном графике.

Об этом "Телеграфу" рассказал член Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций, народный депутат Роман Грищук (фракция "Слуга народа").

"Школы и дошкольные учебные заведения будут работать даже во время локдауна. Их работа будет происходить в штатном режиме с плановыми каникулами. Есть рекомендации Минобразования - идти на карантин, если в группе или учебном заведении есть случаи заражения COVID-19", - говорит Роман Грищук.

На уточняющий вопрос, как локдаун отразится на студентах, нардеп напомнил, что вузы уже давно перешли на дистанционный режим работы.

Ранее в поддержку введения локдауна высказались главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская и глава МВД Арсен Аваков. Источники "Телеграфа" сообщают, что локдаун точно будет введен, однако сейчас во власти обсуждают конкретные сроки.