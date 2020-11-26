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Аваков заговорил о срочном введении локдауна в Украине

Аваков заговорил о срочном введении локдауна в Украине
12:48 Сегодня Телеграф

Министр МВД Украины Арсен Аваков уверен, что локдаун нужно вводить немедленно.

Такую точку зрения он высказал в комментарии журналистам телеканала "Украина 24".

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Действительно, продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами, за какими-то удобными формулировками. Потому что речь идет об очень системных, больших рисках для здоровья наших людей", - заявил он.

Министр уверен, что только локдаун поможет "прервать цепочку инфекции".

"Поэтому моя точка зрения, что как только мы будем готовы, я надеюсь, что это будут ближайшие дни", - озвучил Аваков свои пожелания по дате старта локдауна, отметив, что только такой вариант решения проблемы сможет справиться с ситуацией, когда в Украине наблюдается 200 смертей от коронавируса ежедневно.

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По мнению Авакова, в вопросах касающихся здоровья людей нужно не бояться идти на радикальные меры.

"Я радикален и всегда таким был. Нужно вводить локдаун немедленно!" – резюмировал министр, отметив, что на фоне вероятного локдауна нужно обязательно сформулировать  "в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях".

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Все по теме:

Украина, Видео, Арсен Аваков, Коронавирус, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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