Аваков заговорил о срочном введении локдауна в Украине

Министр МВД Украины Арсен Аваков уверен, что локдаун нужно вводить немедленно.

Такую точку зрения он высказал в комментарии журналистам телеканала "Украина 24".

"Моя личная точка зрения, что необходимо вводить локдаун как можно быстрее. Действительно, продолжительностью три или четыре недели. Не нужно прятаться за политическими лозунгами, за какими-то удобными формулировками. Потому что речь идет об очень системных, больших рисках для здоровья наших людей", - заявил он.

Министр уверен, что только локдаун поможет "прервать цепочку инфекции".

"Поэтому моя точка зрения, что как только мы будем готовы, я надеюсь, что это будут ближайшие дни", - озвучил Аваков свои пожелания по дате старта локдауна, отметив, что только такой вариант решения проблемы сможет справиться с ситуацией, когда в Украине наблюдается 200 смертей от коронавируса ежедневно.

По мнению Авакова, в вопросах касающихся здоровья людей нужно не бояться идти на радикальные меры.

"Я радикален и всегда таким был. Нужно вводить локдаун немедленно!" – резюмировал министр, отметив, что на фоне вероятного локдауна нужно обязательно сформулировать "в деталях и в реальных механизмах ту программу компенсации, которую озвучил президент на днях".