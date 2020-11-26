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В Украине введут новогодний локдаун: источники рассказали о планах властей

В Украине введут новогодний локдаун: источники рассказали о планах властей
16:16 Сегодня Телеграф

Власти Украины уже готовятся к введению полноценного локдауна, сейчас стоит вопрос только о сроках.

Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

"В Кабмине считают, что карантин выходного дня дает свои результаты, однако даже статистика Минздрава демонстрирует ухудшение ситуации", - констатирует собеседник, знакомый с ситуацией.

"Офис президента дал негласную команду рассчитать потери и спрогнозировать ситуацию в случае введения локдауна", - уточняет источник.
Другой собеседник, близкий к президенту Зеленскому, на условиях анонимности говорит, что президент на самом деле практически смирился с тем, что встречать Новый 2021 год в этот раз будут без особой помпы.

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"Там (в Офисе президента - Авт.) поняли "косяк" с кислородом. Сейчас проводится максимальное подключение коек к кислороду, ведутся переговоры с производителями, чтобы любым способом доставить кислород до больниц, а там дать возможность больным побороться за свою жизнь", - рассказывает "Телеграф" источник во власти.

"Вероятность введения локдауна - 99,9%. К нему готовятся и в Кабмине и в ОП. Сейчас идут переговоры по срокам. Звучат предложения "закрываться" с середины декабря. Некоторые из тех, кто принимает решения в нашей стране, не против поставить на жизнь паузу прямо сейчас. Минимально речь идет о двух неделях. На деле же может оказаться и три недели, и даже месяц", - рассказывает один из видных нардепов от "Слуги народа". 

Финансовый аналитик Сергей Фурса в комментарии "Телеграфу" высказал мнение, что локдаун может помочь Украине пережить пандемию коронавируса с минимальными человеческими потерями, однако для этого власть должна договориться об финансовой помощи. В частности, добиться транша от МВФ.

Зеленского предупредили о последствия введения локдауна на зимние праздники

Автор: Ярослав Жаренов

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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