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Медицинская система уже на грани: Голубовская объяснила, зачем Украине нужен локдаун

Медицинская система уже на грани: Голубовская объяснила, зачем Украине нужен локдаун
Обновлено 15:20 Сегодня Телеграф Фото: Ольга Голубовская (youtube)

По состоянию на 26 ноября в Украине продолжает распространяться COVID-19. Так, для эффективной борьбы с заболеваемостью нужно ввести локдаун, но действовать он должен минимум три недели.

Такое мнение озвучила главный внештатный инфекционист Минздрава Ольга Голубовская в эфире телеканала Украина24.

По ее словам, срок максимального инкубационного периода коронавируса составляет две недели, и к ним как минимум нужно добавить еще хотябы одну.

"Три недели - это минимальный срок. Чем больше, тем лучше, но здесь уже экономисты должны высчитывать, как это ударит по экономике", - пояснила инфекционист. 

Голубовская отмечает, что медицинская система еще пока выдерживает, "но уже трещит".

"Койки пока что нас спасают. Да, кислорода не хватает, как везде. Сейчас система уже трещит. Выдерживает, но уже трещит", - подчеркнула она.

 Читайте также в материале "Телеграфа": Почему вакцина от коронавируса не сможет сразу остановить пандемию в Украине - названа причина.

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Все по теме:

Карантин, Коронавирус, Ольга Голубовская, Covid-19, Локдаун.

Автор:

Телеграф
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