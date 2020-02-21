Скачать
Пятница, 21.02.2020

"Мы вас обязательно вернем": Зеленский позвонил девушке с собачкой, что осталась в Ухане (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинке Насте Зинченко, которая осталась в Ухани (Китай) из-за невозможности вылететь в Украину вместе со своей собакой, найти способ эвакуировать ее домой. Видео с разговором с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте на Instagram в пятницу утром. По ее словам, глава государства "подбодрил". Из его слов, однако, не понятно, как именно девушку со шпицем собираются вывозить из города-очага вспышки коронавируса COVID-19. Далее - речь мужчины из телефона с голосом Зеленского: "Вы в Китае находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Ну, вот я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто не знал... Недавно узнал об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за ситуации. Но мы найдем способ и вас обязательно вернем". Власти утверждают, что Зинченко отказали из-за того, что у нее не было полного пакета документов для вывоза своего померанского шпица за границу. Она утверждает, что китайские власти ничего не запрещали, и винит МИД в небрежности.
0 Комментариев
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами

Все по теме:

Китай, Ухань, Коронавирус, Владимир Зеленский, Шпиц.
08:59 Сегодня Телеграф
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь