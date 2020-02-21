"Мы вас обязательно вернем": Зеленский позвонил девушке с собачкой, что осталась в Ухане (Видео)

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал украинке Насте Зинченко, которая осталась в Ухани (Китай) из-за невозможности вылететь в Украину вместе со своей собакой, найти способ эвакуировать ее домой. Видео с разговором с президентом Зинченко опубликовала в своем аккаунте на Instagram в пятницу утром. По ее словам, глава государства "подбодрил". Из его слов, однако, не понятно, как именно девушку со шпицем собираются вывозить из города-очага вспышки коронавируса COVID-19. Далее - речь мужчины из телефона с голосом Зеленского: "Вы в Китае находитесь? Я знаю, что вы остались, потому что собаку не взяли на борт. Ну, вот я только что об этом узнал. Смотрите, мы вас там не оставим. Хотел вам лично позвонить, потому что для меня это очень важно. Мы обязательно найдем средства и способы, я просто не знал... Недавно узнал об этой проблеме, о том, что они побоялись почему-то брать собаку на борт. Ну, можно понять, все немножко нервничают из-за ситуации. Но мы найдем способ и вас обязательно вернем". Власти утверждают, что Зинченко отказали из-за того, что у нее не было полного пакета документов для вывоза своего померанского шпица за границу. Она утверждает, что китайские власти ничего не запрещали, и винит МИД в небрежности.